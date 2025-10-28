شهداء بقصف إسرائيلي على جنين و"الجهاد" تحذّر من التصعيد

استشهد 3 فلسطينيين في قصف نفذته قوات الاحتلال قرب قرية كفر كود شمال غربي جنين بالضفة الغربية، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما بتوجيه من الشاباك على من وصفهم بـ"مسلحين فلسطينيين".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تمّ "القضاء على 3 مسلحين من تنظيم تابع لمخيم جنين في أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم قرب المدينة"، حسب زعمها.

من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن قناصة وحدة اليمام قضوا على 3 مسلحين اختبؤوا في كهف قرب جنين، ومن ثم هاجم سلاح الجو المكان لتدمير البنية التحتية.

وحسب أحد الموقع الإخبارية الفلسطينية، فقد حاصرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا غرب مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وقصف جوي استهدف محيط المنزل.

وأشارت مصادر للموقع إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في محيط المنزل، تخللها إطلاق نار كثيف وانفجار كبير أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من الموقع.

شاهد عيان يتحدث عن محاصرة الاحتلال لمنزل وكهف في وادي حسن قرب بلدة كفر قود شمال غرب جنين واستشهاد ثلاثة مقاومين. pic.twitter.com/JTeQWO3Uey — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 28, 2025

جرائم واستنكار

وفي سياق تعليقها على هذه التطورات، قالت حركة الجهاد الإسلامي -في تصريح صحفي- إن اغتيال الاحتلال 3 شبان غرب جنين حلقة جديدة في سلسلة جرائم الحرب والتنكيل المنظم.

واعتبرت أن استخدام أسلحة القناصة والقصف الجوي بمناطق مأهولة بالمدنيين تصعيد يعكس مستوى إجرام الاحتلال.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أي محاولة من منظمات وصفها بأنها "إرهابية" لإعادة بناء بنيتها التحتية في الضفة ستقابل برد قاس، حسب وصفه.

وأضاف كاتس أنه أوعز للجيش باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديدات "الإرهابية" في الضفة، وأوضح أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في المخيمات في جنين وطولكرم ونور الشمس لمنع الهجمات.

إعلان

كما أشار إلى أنه سيتم التعامل مع كل من "يساعد الإرهاب ويؤوي ويساعد الإرهابيين" وفقا لنموذج مخيم جنين.

اعتقالات وأوامر

وفي تطورات متصلة، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين خلال حملات دهم بمناطق في الضفة الغربية المحتلة.

من جهتها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت 5 أوامر عسكرية جديدة تقضي بالاستيلاء على نحو 73 دونما من أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة بذريعة أغراض أمنية وعسكرية.

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال أنشأ 30 منطقة عازلة جديدة حول المستوطنات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في خطوة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية دائمة والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه الأوامر الأخيرة امتدادا لأوامر سابقة أصدرها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام الـ3 الأخيرة تحت اسم "وضع اليد"، أدت إلى الاستيلاء على أكثر من 75 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، بحجة أغراض أمنية وعسكرية.