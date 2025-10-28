سوريا تعلن ضبط 11 مليون قرص كبتاغون مهربة من لبنان

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، ضبط 11 مليون قرص كبتاغون في سيارة آتية من لبنان في منطقة حمص، مضيفة أنها تجري تحقيقات لمعرفة هوية المسؤولين عن عملية التهريب.

وتعد هذه أكبر كمية من الكبتاغون تعلن السلطات السورية عن ضبطها عبر الحدود مع لبنان، وذلك منذ سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وجاء في بيان للداخلية "تمكن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص من ضبط سيارة قادمة من الأراضي اللبنانية، تحتوي على حوالي 11 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة في ريف حمص الجنوبي".

وأشار البيان إلى أنه "تمت مصادرة الحبوب المخدرة المهربة، كما جرى ضبط السيارة المستخدمة في عملية التهريب".

مشكلة التهريب

وأضافت وزارة الداخلية في البيان أن السلطات تواصل "إجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية المتورطين وتحديد الشبكات الإجرامية" المرتبطة بهذه العملية.

وفي يونيو/حزيران، أعلنت الداخلية السورية ضبط 3 ملايين حبة كبتاغون بعد اشتباك مع خلية تهريب قالت إنها قادمة من لبنان إلى الأراضي السورية.

وشكّل الكبتاغون أكبر صادرات سوريا إبان الحرب التي اندلعت عام 2011. وكان بيع هذه المادة المنشطة وغير القانونية يعد مصدرا أساسيا لتمويل نظام الأسد.

ومنذ الإطاحة بهذا النظام، أعلنت الحكومة الجديدة ضبط الملايين من حبوب الكبتاغون في مناطق عدة بالبلاد، لكن التهريب لم يتوقف.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أعلنت الداخلية السورية عن ضبط حوالي 12 مليون حبة كبتاغون بحوزة شبكة لتهريب المخدرات في ريف دمشق وتوقيف المسؤول عنها.

ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن بين الحين والآخر ضبط كميات كبيرة من هذه المادة المخدرة.