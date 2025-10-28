تعليق الدراسة بمالي أسبوعين بسبب أزمة وقود

أعلنت السلطات المالية تعليق الدروس في المدارس والجامعات على امتداد البلاد لمدة أسبوعين، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها الدولة جراء شح الوقود الناتج عن حصار يفرضه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة.

وقال وزير التعليم المالي، أمادو سي سافاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن "الدروس ستتوقف في جميع أنحاء البلاد من الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى الأحد التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تُستأنف في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني".

وأوضح أن القرار جاء نتيجة اضطراب إمدادات الوقود الذي أثر على حركة تنقل الكوادر التعليمية، مؤكدا أن وزارته ستتخذ إجراءات لتعديل الجداول الدراسية والجامعية بما يضمن استكمال البرامج المقررة.

حصار خانق

ويأتي هذا القرار في ظل أزمة وقود خانقة يعيشها البلد منذ أن فرض مقاتلو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" -الموالية لتنظيم القاعدة- حظرا على دخول شحنات الوقود من الدول المجاورة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد أدى هذا الحصار إلى شل حركة مئات الشاحنات المحملة بالمحروقات عند الحدود، مما فاقم معاناة الاقتصاد المالي الهش وأثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الحيوية.

وتخوض مالي، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، حربا مفتوحة ضد جماعات مسلحة بعضها يدين بالولاء لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، إضافة إلى تمردات محلية متفرقة.

ويعكس تعليق الدراسة أحدث تداعيات هذا الصراع المستمر، إذ باتت تبعاته تمتد من الجبهات العسكرية إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.