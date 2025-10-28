تحطم طائرة كينية ومقتل قائدها و10 أوروبيين على متنها

تحطمت طائرة صغيرة كانت تنقل 11 شخصا -اليوم الثلاثاء- في كينيا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها، وهم 8 مجريين وألمانيان، إضافة إلى قائدها الكيني، حسب ما أعلنته شركة "مومباسا إير سفاري ليميتيد".

وأفادت هيئة الطيران المدني الكينية بأن الطائرة أقلعت من منطقة دياني الساحلية، وكانت في طريقها إلى متنزه ماساي مارا الوطني عندما تحطمت قرابة الساعة 05:30 صباحا (02:30 بتوقيت غرينتش).

وأكد رئيس شركة "مومباسا إير سفاري ليميتيد" جون كليف تحطم "إحدى طائرات" الشركة، مشيرا إلى أنّها كانت تقل 10 ركاب، 8 مجريين وألمانيان، والقائد الكيني.

وقال كليف في بيان، مستندا إلى معلومات أولية، "للأسف، لا يوجد أي ناج"، مشيرا إلى استدعاء فريق طوارئ إلى مكان الحادث.

وأضاف "أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتضررين من هذا الحادث المأسوي".

وكانت هيئة الطيران المدني الكينية قد أشارت -في بيان نشرته عبر منصة إكس- إلى أن الطائرة كانت تقل 12 شخصا، من دون توفير تفاصيل إضافية، لكنها لفتت إلى أن جهات حكومية زارت موقع الحادث لتحديد سبب التحطم.

يذكر أن حوادث تحطم الطائرات الصغيرة شائعة في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وفي أغسطس/آب الماضي، تحطمت طائرة تابعة لمنظمة "أمريف" الطبية غير الحكومية في إحدى ضواحي العاصمة نيروبي، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة اثنين.