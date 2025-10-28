تحذير أميركي لإسرائيل من انهيار اتفاق غزة ونتنياهو يتطلع لضوء أخضر من ترامب

نقل موقع أكسيوس تحذير مسؤول أميركي لإسرائيل من اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتزامن ذلك مع تقارير أفادت بتواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل الحصول على ضوء أخضر لتوجيه ضربات في غزة.

وقال المسؤول الأميركي لأكسيوس إن واشنطن لا ترى خرقا للاتفاق من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يستوجب ردا، وحث إسرائيل على عدم اتخاذ إجراءات راديكالية قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن خطة السلام في غزة ستواجه تحديات، وإن الحكومة الأميركية تبذل جهودا مضنية لإحراز تقدم، مشيرا إلى أن عملية الانتقال إلى سلام دائم في غزة عمل صعب بعد عامين من الصراع.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة "لن تشعر بالرضا حتى إرساء الاستقرار في غزة والانتقال لحكم مدني وإحراز تقدم نحو السلام".

وأوضح المسؤول أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال صامدا في غزة، وأن واشنطن تواصل العمل لتطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام.

وأشار إلى أن تحديد أماكن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة عمل صعب، ويمثل تحديا ويتطلب وقتا.

مشاورات وعقوبات

وجاءت تلك التصريحات بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو وجه، في ختام مشاورات أمنية، القيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور.

وذكرت صحيفة معاريف عن مسؤول سياسي إسرائيلي أن في أعقاب المشاورات الأمنية التي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "تقرر فرض عقوبات إضافية على حركة حماس، إلى جانب الرد بقوة على أي خروق أو تهديدات تنفذها الحركة أو الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول مطلع تأكيده اتخاذ قرار بتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل قطاع غزة "عقابا لحماس" وفقا لتعبيره.

وزعم مسؤول عسكري إسرائيلي -في حديث لرويترز- أن حركة حماس انتهكت وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ هجوم على قوات الجيش الإسرائيلي شرق "خط الانتشار".

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بأنها "ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين"، وفق تعبيره، وقال إن "هجوم حماس اليوم في غزة تجاوز صارخ والجيش سيرد عليه بقوة كبيرة".

وقال موقع أكسيوس إن نتنياهو يسعى للتواصل مع ترامب للحصول على ضوء أخضر للرد العسكري في غزة، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه لا مؤشر على أن ترامب ونتنياهو تحدثا قبل إصدار الأخير بيانا عن غارات جديدة في غزة.

بيد أن القناة 12 الإسرائيلية أكدت أن نتنياهو أطلع الأميركيين على قراره توجيه ضربات جديدة في غزة.