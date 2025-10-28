انتهاء محادثات سلام بين أفغانستان وباكستان دون التوصل إلى اتفاق

قال مصدران مطلعان، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول بهدف الاتفاق على هدنة طويلة الأمد، انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وكانت المحادثات تهدف إلى التوصل لسلام دائم بين البلدين بعد مقتل العشرات على حدودهما في أسوأ أعمال عنف من هذا القبيل في السنوات الأخيرة.

وقالت مصادر أفغانية وباكستانية مطلعة، إن الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الدوحة في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى أرضية مشتركة في جولة ثانية من المحادثات توسطت فيها تركيا وقطر في إسطنبول.

وألقى كل طرف المسؤولية على الآخر في عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال مصدر أمني باكستاني، إن أفغانستان لا ترغب في الالتزام بكبح جماح حركة طالبان الباكستانية التي تقول إسلام آباد، إنها تعمل داخل أفغانستان دون خوف من عقاب.

وقال مصدر أفغاني مطلع على المحادثات، إنها انتهت بعد "تراشق بالكلام" بشأن هذه القضية، مضيفا أن الجانب الأفغاني قال إنه لا سيطرة له على حركة طالبان الباكستانية التي شنت هجمات على القوات الباكستانية في الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأت الاشتباكات بعد غارات جوية باكستانية، هذا الشهر، على العاصمة الأفغانية كابل، وردت أفغانستان بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر.

ورغم وقف إطلاق النار بين الطرفين، أعلن الجيش الباكستاني، يوم الأحد، مقتل خمسة من جنوده و25 مسلحا من حركة طالبان الباكستانية في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان.