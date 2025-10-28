أخبار|فرنسا

القضاء الفرنسي يلاحق "المتنمرين" ضد زوجة ماكرون

FILE PHOTO: French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron welcome Hussein bin Abdullah, Crown Prince of Jordan, and his wife Rajwa Al Hussein (not seen) for a working lunch at the Elysee Palace in Paris, France, October 8, 2025. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
بريجيت ماكرون رفعت الدعوى بعد 4 سنوات من الجدل والشائعات (رويترز)
بدأت محكمة الجنايات في باريس أمس الاثنين محاكمة 10 متهمين في قضية التنمر الإلكتروني ضد بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية أنباء مضللة انتشرت عالميا تزعم أنها متحولة جنسيا.

وتأتي هذه المحاكمة، التي تُعقد استنادًا إلى دعوى رفعتها بريجيت ماكرون في أغسطس/آب 2024، إلى جانب دعوى موازية في الولايات المتحدة، بعد 4 سنوات من الجدل والشائعات التي انتشرت على نطاق واسع بين جماعات اليمين المتطرف ومروّجي نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي غياب المدعية، مثل 8 رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا أمام المحكمة، بتهمة نشر تعليقات مسيئة وتمييزية تتعلق بـ"النوع الاجتماعي" لبريجيت ماكرون و"حياتها الشخصية".

French lawyer Juan Branco (C-L) looks on at the Paris courthouse on the sidelines of the trial opening of ten people accused of sexist cyber-harassment of Brigitte Macron, in Paris, on October 27, 2025.
المحامي الفرنسي خوان برانكو (الثاني من اليسار) خلال وجوده في محكمة باريس على هامش الجلسة الافتتاحية (الفرنسية)

تهم وملاحقات

وبحسب النيابة العامة في باريس، تتضمن التهم ادعاءات بأن علاقتها بزوجها إيمانويل ماكرون عندما كان شابًا تمثّل "اعتداءً جنسيًا على قاصر" نظرًا إلى فارق العمر بينهما.

ويُلاحق المتهمون بموجب قانون العقوبات الفرنسي بتهم "التحريض على الكراهية أو العنف على أساس الهوية الجندرية" و"التحرش الإلكتروني الجماعي"، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية قد تصل إلى 75 ألف يورو (نحو 80 ألف دولار).

ومن بين أبرز المتهمين، ناشطة تُعرف باسم "زوي ساغان"، يُعتقد أنها أول من روّج عام 2021 لمزاعم تفيد بأن بريجيت ماكرون ولدت ذكرا باسم جان-ميشيل ترونو، وهو اسم شقيقها الحقيقي.

كما يُحاكم في القضية أيضًا أماندين رواي (المعروفة أيضا باسم دلفين جغوس)، صاحبة سلسلة الفيديوهات على يوتيوب بعنوان "Becoming Brigitte" التي أعادت نشر هذه الادعاءات.

epa12485901 A policeman stands guard on the first day of the trial for sexist cyberbullying against Brigitte Macron, wife of French President Emmanuel Macron, at the Paris Court in Paris, France, 27 October 2025. Ten people are accused of spreading online rumors claiming that Brigitte Macron is a transgender woman. The case, which has also been amplified by far-right influencers in the United States such as Candace Owens, will run for two days, from 27 to 28 October 2025. The French presidential couple has also filed a defamation suit in the United States. EPA/TERESA SUAREZ
رجال شرطة في بهو محكمة باريس يوم أمس الاثنين (الأوروبية)

دعوى تشهير

وامتدت هذه القضية أيضا إلى الولايات المتحدة، حيث رفع الزوجان ماكرون دعوى تشهير ضد المدوِّنة الصوتية اليمينية كانديس أوينز، المؤيدة للرئيس دونالد ترامب، بعد نشرها مقاطع تتضمن الغلاف المزوّر لمجلة تايم يظهر عليه عنوان "بريجيت ماكرون: رجل السنة".

وفي تصريح لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قال مصدر من مكتب السيدة الأولى إن هدف الدعوى "ليس فقط إنصاف بريجيت ماكرون، بل إثبات أن الكذب المتعمّد والتحريض عبر الإنترنت لهما ثمن قانوني".

ووصفت صحيفة لوموند القضية بأنها "كابوس الأخبار الكاذبة المستمر"، مؤكدة أنها تمثل اختبارا نادرا لتطبيق القوانين الفرنسية الخاصة بمكافحة التنمر الإلكتروني الجماعي ضد الشخصيات العامة.

