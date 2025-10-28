القسام تنعى 3 شهداء بعد خوضهم اشتباكا مع الاحتلال غرب جنين

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام كلا من عبد الله جلامنة وقيس البيطاوي اللذين استشهدا مع أحمد نشرتي بعد خوضهم اشتباكا مع الاحتلال غرب جنين.

يأتي ذلك في أول تعليق لها عقب استشهاد 3 فلسطينيين في قصف نفذته قوات الاحتلال قرب قرية كفر كود شمال غربي جنين بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن قناصة وحدة اليمام قضوا على 3 مسلحين اختبؤوا في كهف قرب جنين، ومن ثم هاجم سلاح الجو المكان لتدمير البنية التحتية، في حين قال لجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما بتوجيه من الشاباك على من وصفهم بـ"مسلحين فلسطينيين".

واعتبرت القسام أن كل إجراءات الاحتلال في ملاحقة المقاومة بالضفة لن تثني مجاهديها عن مواصلة السعي لضرب جنوده.

وحسب أحد المواقع الإخبارية الفلسطينية، فقد حاصرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا غرب مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وقصف جوي استهدف محيط المنزل.

وأشارت مصادر للموقع إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في محيط المنزل، تخللها إطلاق نار كثيف وانفجار كبير أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من الموقع.