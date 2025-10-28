الصليب الأحمر يعلن مقتل 5 من متطوعيه في كردفان بالسودان

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 متطوعين في الهلال الأحمر السوداني أثناء تأدية واجبهم في بارا بولاية شمال كردفان، بينما هناك 3 في عداد المفقودين.

وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه أنه كان واضحا أنهم عاملون في المجال الإنساني "من خلال ارتدائهم سترات الهلال الأحمر التي يفترض أنها توفر لهم حماية كاملة"، كما أنهم كانوا "يحملون بطاقات هوية صادرة عن الفرع المحلي للاتحاد"، مضيفا أن "أي هجوم على الفرق الإنسانية أمر غير مقبول".

ويخوض كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان 2023 حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها، وقد قُتل خلالها نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية.