الصليب الأحمر في دارفور: نصف مليون نازح فروا من الفاشر خلال أيام

قال جون باتريك نوتون رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في دارفور إن نحو 500 ألف شخص فروا من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إلى بلدة طويلة غربي المدينة خلال الأيام الأخيرة، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدر عدد النازحين في السودان بنحو 5 ملايين شخص منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.

وأكد جون باتريك نوتون -في لقاء على الجزيرة- إن السكان في إقليم دارفور في حاجة ماسة لأبسط أشكال المساعدات الإنسانية، بحيث يصبح من الصعوبة إحصاء أعداد القتلى جراء الاشتباكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر.

وتشهد مدينة الفاشر في شمال دارفور وضعا إنسانيا بالغ القسوة، إذ تتصاعد حدة القتال بين قوات الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع وسط تدهور شامل في الأوضاع المعيشية وانهيار المنظومة الصحية، في حين تتحدث منظمات دولية عن مجازر مروعة وأعداد ضخمة من النازحين.

ومن جهته، قال وزير الصحة في إقليم دارفور بابكر حمدين في تصريحات لقناة الجزيرة إن آلاف المدنيين قتلوا خلال اليومين الماضيين في مدينة الفاشر نتيجة الاشتباكات، لافتا إلى أن انقطاع الاتصالات والطرقات يحول دون تحديد أعداد الضحايا بدقة، لكن شهادات الخارجين من المدينة تشير إلى مجازر مروعة وانهيار شامل للمنظومة الصحية.

وأضاف حمدين أن المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال الجرحى أو توفير الأدوية، وأن الجثث تملأ الشوارع في حين يحاول المدنيون الهروب بأي وسيلة ممكنة.

وبدروه، أكد نوتون حرص المؤسسات الإنسانية على توسيع المخيمات في طويلة لاستقبال الأعداد المتزايدة من النازحين، مشيرا إلى أن ما يحتاجه الأهالي في السودان، إلى جانب الغذاء والدواء، هو وسائل الاتصال التي تمكنهم من التواصل مع ذويهم بعد أن انقطعت بينهم السبل.

كما أكد أن الصليب الأحمر يسعى لتوفير خدمات الاتصال المجانية وتقديم الدعم الطبي والإنساني لمن فقدوا كل شيء حتى أبسط الاحتياجات كالأحذية والملابس.

إعلان

من جهتها أكدت مصادر طبية وصول أكثر من 100 أسرة نازحة من الفاشر إلى بلدة طويلة غربي المدينة، في حين دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى إنقاذ حياة المدنيين في الفاشر والسماح لهم بالخروج إلى مناطق أكثر أمانا.

أما عن عدد الناس الذين لازالوا ماكثين في الفاشر، فأوضح أنه من الصعب إحصاء أعدادهم نظرا لصعوبة الوصول للمنطقة وغياب أي وسيلة للتواصل معهم.

ولا يقتصر دعم الهيئة الدولية للصليب الأحمر على دعم مدينة الفاشر فحسب، بل تقوم بدعم عموم دارفور، بالإضافة إلى دعم كافة المناطق الأخرى في ظل الأحداث المتواترة التي تعاني منها السودان.

ودعا المسؤول التابع للصليب الأحمر جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني، واحترام السكان والبنى التحتية التي تدعم السكان وأن يتعاملوا مع الجميع بما يحفظ الكرامة الانسانية.

ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان 2023 حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها، وقد قُتل خلالها نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، في حين قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.