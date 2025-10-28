أخبار|تنزانيا

المعارضة في زنجبار تحذر من تزوير وانتخابات غير نزيهة

Othman Masoud, Tanzanian opposition party ACT Wazalendo's presidential candidate, addresses supporters at his final campaign rally ahead of the upcoming general elections, at the Kibanda Maiti ground in Zanzibar, Unguja, Tanzania October 26, 2025. REUTERS/Stringer
زعيم المعارضة الرئيسي في زنجبار عثمان مسعود عثمان (رويترز)
Published On 28/10/2025
|
آخر تحديث: 11:16 (توقيت مكة)

اتهم زعيم المعارضة الرئيسي في زنجبار حزب السلطة واللجنة الانتخابية بالتخطيط لتزوير الانتخابات المقررة هذا الأسبوع، مشيرا إلى تسجيل أسماء متوفين في قوائم الناخبين، في وقت تستعد فيه الجزر شبه المستقلة لخوض استحقاق انتخابي جديد وسط تاريخ طويل من التوترات السياسية.

ويبلغ عدد سكان أرخبيل زنجبار نحو 1.9 مليون نسمة، وقد عُرفت انتخاباته السابقة بالعنف والاضطرابات، غير أن الأجواء بقيت هادئة حتى الآن. ومن المقرر أن يتوجه نحو 700 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس تنزانيا من بين مرشحي البرّ الرئيسي، إضافة إلى رئيس محلي للجزيرة.

لكن المعارضة ترى أن فتح مراكز الاقتراع مبكرا على مدى يومين أمر غير مبرر، إذ تقول إن حجم الجزيرة لا يستدعي ذلك، وتعتبره مدخلا للتلاعب بالنتائج.

تصميم خاص خريطة تنزانيا
(الجزيرة)

اتهامات المعارضة

وقال عثمان مسعود عثمان، مرشح أحد الأحزاب لرئاسة زنجبار، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إن اللجنة الانتخابية تسمح بمشاركة ناخبين غير مؤهلين، واصفا العملية بأنها "سرقة مبكرة".

وأضاف أن مراجعة سجلات الناخبين كشفت عن وجود أسماء متوفين "بعدد ليس بالقليل". كما اتهم عثمان اللجنة بالتخطيط لمنع مندوبي حزبه من دخول مراكز الاقتراع، معتبرا أن عملية المراقبة "غامضة وغير شفافة".

في المقابل، نفى رئيس لجنة الانتخابات في زنجبار جورج جوزيف كازي هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها "أخبار كاذبة". وقال للصحفيين "لا يوجد اسم لشخص متوفى في السجل، ولا يوجد قاصر كذلك. لقد التزمنا بالقانون، والمعارضة تختلق روايات لاستخدامها لاحقا لخلق توتر".

A supporter of Othman Masoud Othman the presidential candidate for the opposition ACT-Wazalendo (Alliance for Change and Transparency) holds a placard, a facsimile of the ballot, with the candidates to the presidency in Zanzibar during the campaign closing rally in Stone Town, on October 26, 2025. (Photo by MARCO LONGARI / AFP)
تجمع لأنصار المعارضة في زنجبار (الفرنسية)

صراع النفوذ مع البر الرئيسي

إلى جانب ملف النزاهة الانتخابية، انتقد عثمان ما وصفه بـ"الدور المفرط" الذي يلعبه البرّ الرئيسي في شؤون الجزيرة، معتبرا أن العلاقة بين الطرفين "غير متكافئة وغير عادلة". وكانت زنجبار قد انضمت إلى تنجانيقا عام 1964 لتشكيل جمهورية تنزانيا المتحدة، وتدار حاليا عبر حكومة وحدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه الناخبون في البرّ الرئيسي للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط استبعاد أبرز مرشحي المعارضة من السباق. وفي تقرير حديث، وصفت منظمة العفو الدولية أجواء الانتخابات بأنها "موجة من الرعب" شملت حالات اختفاء قسري واعتقالات تعسفية وتعذيبا وعمليات قتل خارج القانون.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

