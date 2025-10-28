إسرائيل: حماس سلمتنا رفات أسير أعيدت جثته سابقا

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعادت الليلة الماضية بقايا رفات رهينة إسرائيلي سبق أن أعيدت جثته في السابق ودفنت في إسرائيل.

وشددت على أن الرفات الذي تسلمه الصليب الأحمر من حماس الليلة الماضية وأعادها لإسرائيل لا تعود لأحد الأسرى الإسرائيليين الـ13 الذين تحتجز جثثهم في قطاع غزة إلى اليوم.

بدوره، أفاد موقع "والا" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مشاورات طارئة اليوم لبحث ما وصفه بـ"خرق حماس" لاتفاق إعادة جثث الأسرى.

كما نقلت القناة الـ12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحكومة ستتخذ خطوات حيال ما سماه "انتهاك حماس لاتفاق إعادة الجثث".

ولم تعلق حركة حماس حتى الآن على الأخبار التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية بهذا الخصوص.

رد اليمين

وتعليقا على ذلك، أعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية وبتسلئيل سموتريتش عن غضبهما.

وشدد بن غفير على أن استمرار ما وصفه بـ"تلاعب حماس وعدم تسليمها الجثامين فورا" دليل على أنها لا تزال صامدة، وفق تعبيره.

من جهته، دعا سموتريتش نتنياهو لعقد اجتماع للمجلس الأمني المصغر لمناقشة "خرق حماس للاتفاق"، بحسب وصفه.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة تسلمت عبر الصليب الأحمر جثة أحد المحتجزين.

وسبق هذه التطورات تأكيد مصدر قيادي في كتائب القسام للجزيرة، أنها عثرت على جثة لأحد الأسرى خلال عمليات البحث في حي التفاح بمدينة غزة.

في السياق، أعلنت إسرائيل، أمس الاثنين، أنها سمحت لفريق يضم موظفين في الصليب الأحمر ومسعفين مصريين وعضوا في حماس، بالمشاركة في البحث عن رفات الأسرى في ما بعد الخط الأصفر في قطاع غزة.

وأكدت حماس التزامها تسليم جثث 13 أسيرا لا تزال في قطاع غزة، هم 10 إسرائيليين أسروا إبان السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإسرائيلي مفقود منذ العام 2014، وعامل تايلندي وآخر تنزاني.