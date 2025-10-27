مقتل جنديين سوريين بهجوم قرب مدينة الباب شرق حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الأحد، مقتل جنديين من الجيش السوري برصاص مجهولين قرب مدينة الباب شرق محافظة حلب، في أحدث هجوم يستهدف قوات الجيش شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة قولها إن "مجهولين استهدفوا بالرصاص جنديين من الجيش العربي السوري في اعتداء غادر وجبان"، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة بدأت التحقيق لتحديد هوية المنفذين.

ويأتي الحادث في ظل جهود تبذلها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار إلى المناطق الشمالية، بعد نحو عام من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، الذي أنهى 24 عامًا من حكمه.

ومنذ ذلك الحين اعتقلت أجهزة الأمن السورية العديد من الضباط وقادة المليشيات والمسؤولين السابقين الضالعين في جرائم ضد السوريين.