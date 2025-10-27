مشاهد وصور بالأقمار الصناعة توثق مجازر مروعة بالفاشر

وثقت مشاهد وصور بالأقمار الصناعية انتهاكات مروعة وجثثا متفحمة في مدينة الفاشر غربي السودان، عقب إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان أمس الأحد، إنها أحكمت سيطرتها على المقر العسكري الإستراتيجي في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بينما تحدثت منصات سودانية ومنظمات محلية عن انتهاكات واسعة ضد المدنيين الذين حاولوا الفرار من مناطق الاشتباك.

وأظهرت مشاهد نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين عشرات الجثث الملقاة على الأرض، قالت قوات الدعم السريع إنها تعود لجنود من الجيش السوداني، في حين أظهرت لقطات أخرى جثثا متفحمة ومركبات محترقة داخل محيط المقر العسكري.

ووفق تحليل أجرته وكالة سند التابعة لشبكة الجزيرة، فإن الصور التي تم التحقق منها بالأقمار الصناعية تؤكد تعرض مقر الفرقة السادسة لأضرار جسيمة.

وبعد مطابقة معالم المنطقة والطبيعة الجغرافية، تبين أن أقرب موقع يتشابه مع المعالم الظاهرة في الفيديوهات المنتشرة، يبعد حوالي 650 مترا عن مقر الفرقة السادسة مشاة.

مقاطع فيديو تظهر احتجاز قوات الدعم السريع لمئات الأشخاص في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان بعد إعلانها السيطرة على المدينة أمس عقب حصار استمر أكثر من 18 شهراً. pic.twitter.com/e3rFAYhwz7 — AJ+ عربي (@ajplusarabi) October 27, 2025

جرائم مروعة

كما أظهرت مقاطع أخرى عناصر من قوات الدعم السريع يطاردون مدنيين فارّين، في حين توثق لقطات منفصلة احتجاز العشرات من الأشخاص بملابس مدنية في مناطق مجاورة.

واتهمت "تنسيقية لجان مقاومة الفاشر" قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم مروعة ضد المدنيين".

وقالت التنسيقية إن "المدنيين الخارجين من المدينة يتعرضون لأبشع أنواع العنف والتطهير العرقي"، وأضافت أن "بعضَهم قُتل بدم بارد وآخرين شُرّدوا بدون مأوى".

إعلان

وفي السياق ذاته، قالت شبكة أطباء السودان، في بيان، إن قوات الدعم السريع نفذت أمس الأحد عمليات تصفية جماعية لعشرات المدنيين على أساس إثني في مدينة الفاشر.

وأضافت الشبكة أن قوات الدعم السريع قتلت 47 مواطنا -بينهم 9 نساء- في مدينة بارا ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان، وأشارت إلى أن عملية الاغتيالات تمت بتهمة الانتماء للجيش.

وأضافت الشبكة أن قوات الدعم السريع أقدمت على نهب الممتلكات واختطاف المواطنين في المدينة.

كما أشارت إلى أن أعداد الضحايا تفوق العشرات في ظل صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة.

قوات الدعم السريع تنشر مقطعًا يظهر احتفال عناصرها بالسيطرة على الفرقة السادسة مشاة، آخر معاقل الجيش السوداني في مدينة #الفاشر#فيديو pic.twitter.com/LToj8NhpPD — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 27, 2025

وتخضع الفاشر منذ العاشر من مايو/أيار 2024 لحصار واسع تفرضه قوات الدعم السريع، قبل أن تعلن أمس الأحد سيطرتها على المدينة.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفقا لتقارير أممية ومحلية.