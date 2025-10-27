أخبار|الأرجنتين

فوز حزب الرئيس الأرجنتيني في انتخابات تجديد نصفي

BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 26: President of Argentina Javier Milei waves to supporters following the mid-term elections on October 26, 2025 in Buenos Aires, Argentina. La Libertad Avanza, Milei's party, has received 40.84% of the votes with 90% scrutinized, as argentinians went to the polls amid a critical situation due to a lack of dollars in its reserves. 127 of the 257 seats in the Chamber of Deputies for the legislative period 2025-2029 will be renewed, as well as 24 of the 72 seats in the Senate of the Nation for the period 2025-2031. (Photo by Tomas Cuesta/Getty Images)
هذه النتائج تعزز موقف ميلي للمضي قدما في حملته لتحرير الاقتصاد (غيتي)
Published On 27/10/2025
|
آخر تحديث: 09:54 (توقيت مكة)

حفظ

حقق الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي انتصارات حاسمة في مناطق رئيسية بجميع أنحاء البلاد خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت أمس الأحد، ليحظى بتصويت ثقة يعزز قدرته على المضي في تجربته الاقتصادية الراديكالية القائمة على مبادئ السوق الحرة.

وحصد حزب "لا ليبرتاد أفانزا" الحاكم بزعامة ميلي 40.84% من الأصوات على المستوى الوطني في انتخابات جُدد خلالها ما يقرب من نصف مقاعد مجلس النواب في الكونغرس، وفق نتائج رسمية بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.

وأظهرت النتائج الجزئية أن الحركة البيرونية من يسار الوسط، التي حققت نتائج قوية في الانتخابات الإقليمية الأخيرة في بوينس آيرس، جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على 31.64% من الأصوات.

epa12484123 Argentinian President Javier Milei (R) prepares to vote at a polling station within the National Technological University, in Buenos Aires, Argentina, 26 October 2025. Argentina is holding nationwide legislative elections, with about half of the seats in the Chamber of Deputies and one-third in the Senate up for renewal. EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI
الرئيس الأرجنتيني خلال إدلائه بصوته أمس الأحد (الأوروبية)

نقطة تحوّل

وتعزز هذه النتائج موقع ميلي لمواصلة حملته الهادفة إلى تحرير الاقتصاد الأرجنتيني، رغم أنه سيظل بحاجة إلى تحالفات مع قوى يمين الوسط في الكونغرس لتمرير مشاريعه التشريعية.

واحتفل ميلي بالفوز في العاصمة بوينس آيرس، حيث خاطب أنصاره المحتفلين قائلاً "اليوم وصلنا إلى نقطة تحوّل، اليوم يبدأ بناء الأرجنتين العظيمة".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 67.9%، وهي الأدنى منذ أكثر من أربعة عقود، مما يعكس خيبة الأمل المتزايدة لدى الأرجنتينيين من الطبقة السياسية.

وتُعد هذه الانتخابات أول اختبار وطني لميلي (55 عاما) منذ فوزه المفاجئ في الانتخابات الرئاسية عام 2023، والتي هزّت المشهد السياسي في البلاد.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 26: President of Argentina Javier Milei speaks to supporters following the mid-term elections on October 26, 2025 in Buenos Aires, Argentina. La Libertad Avanza, Milei's party, has received 40.84% of the votes with 90% scrutinized, as argentinians went to the polls amid a critical situation due to a lack of dollars in its reserves. 127 of the 257 seats in the Chamber of Deputies for the legislative period 2025-2029 will be renewed, as well as 24 of the 72 seats in the Senate of the Nation for the period 2025-2031. (Photo by Tomas Cuesta/Getty Images)
النتائج الأولية أظهرت اكتساح حزب "لا ليبرتاد أفانزا" في 6 من أصل 8 مقاطعات (غيتي)

اهتمام واسع

وأثارت هذه الانتخابات اهتمامًا واسعا في واشنطن ووول ستريت، خصوصًا بعد أن ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال إلغاء 20 مليار دولار من المساعدات المالية الموجهة إلى الأرجنتين في حال خسر حليفه ميلي أمام البيرونيين.

إعلان

ويُعد ميلي، الحليف الأيديولوجي الأبرز لترامب، من دعاة تقليص الإنفاق الحكومي ورفع القيود عن الاقتصاد بعد عقود من العجز المالي والحمائية، وقد اعتمد بشكل كبير على نتائج هذه الانتخابات لترسيخ إصلاحاته.

وفي ختام حملته، وعد الرئيس الأرجنتيني مواطنيه بأن "الجزء الأصعب قد انتهى"، في إشارة إلى أن البلاد بدأت تجني ثمار الإجراءات الصارمة التي طالت شرائح واسعة من المجتمع.

المصدر: وكالات

إعلان