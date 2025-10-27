القسام تعثر على جثة أسير وضغوط أميركية لتسريعها الانتشال

أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة العثور على جثة أسير إسرائيلي خلال عمليات البحث عن جثث أسرى في حي التفاح بمدينة غزة.

وأضاف المصدر أنه يتم الترتيب بين القسام والصليب الأحمر لتحديد موعد تسليم الجثة.

وأشارت القسام في بيان مقتضب أنه سيتم تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة

وكانت آليات ومعدات هندسية وصلت إلى حي التفاح وباشرت البحث عن جثث أسرى إسرائيليين.

قالت القناة الثالثة عشرة الاسرائيلية إن الصليب الأحمر أبلغ الجيش إنه من المتوقع أن تسلم حماس هذا المساء جثمان محتجز إسرائيلي. كما نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي إن الاستعدادات جارية لتسلم جثمان أسير هذه الليلة.

وقال مراسل الجزيرة إن طاقما من الصليب الأحمر وعناصر من كتائب القسام رافقت هذه المعدات الهندسية والآليات.

جهود مكثفة

وفي وقت سابق قال مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية للجزيرة، إن حركة حماس وبقية الفصائل تبذل جهودا مكثفة لاستكمال انتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين في أقرب وقت ممكن، وسط ضغوط أميركية لتسريع هذه الجهود.

وأضاف المصدر ذاته، أن العائق الوحيد لاستكمال عملية انتشال جثامين أسرى الاحتلال هو نقص الإمكانات والمعدات اللازمة. ورجح انتشال عددٍ معتبر من جثامين أسرى الاحتلال إذا توافرت الآليات والإمكانات المطلوبة.

من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حركة حماس إلى تسريع عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين.

وقال روبيو، في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية بصحبة الرئيس الأميركي، إن إسرائيل لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، وإن هناك التزامات على الطرفين بموجب الاتفاق.

من جانبه، قال ترامب إن الولايات المتحدة تريد من حماس أن تسرّع من تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين.

موقف إسرائيل

وكان مصدر إسرائيلي مطلع قال للقناة الـ12، إن صبر إسرائيل بدأ ينفد وإنها بدأت تبحث طرق العمل في حال عدم إعادة الجثث.

إعلان

وادعى المصدر، أن حماس تماطل لإطالة المرحلة الأولى من الصفقة، وأشار إلى أن إسرائيل وحماس تبادلتا عبر الوسطاء معلومات استخبارية عن مواقع محتملة لجثث الأسرى، في حين توجه الفريق المصري المسموح له بالدخول إلى غزة للبحث عنها.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أن إسرائيل تدرس توسيع سيطرتها في غزة "عقابا لحماس بسبب عدم إفراجها عن بقية الجثث".

وجاءت تلك التصريحات بعد دخول الصليب الأحمر لأول مرة إلى مناطق غربي رفح، أمس الأحد، ضمن مهمة البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين. وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أنّ دخول فريق الصليب الأحمر كان مع حركة حماس.

من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة بدخول عدد من الآليات الثقيلة من مصر إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم تضم حفارات وجرافات وشاحنات نقل. وكان عدد آخر من الآليات دخل يوم السبت إلى جنوب ووسط القطاع.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.

ومنذ 13 من الشهر الحالي، أطلقت حركة حماس الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 16 أسيرا ويتبقى 12.

وتؤكد الحركة أنها تسعى لإغلاق الملف، وتحتاج وقتا للبحث عن بقية الجثامين وإخراجها في ظل الدمار الهائل جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت حرب الإبادة 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.