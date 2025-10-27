قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الشعب السوداني والقوات المسلحة ستنتصر، مؤكدا أن تقدير القيادة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، كان مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير ممنهج.

وأضاف البرهان في كلمة متلفزة إن "قواتنا قادرة على تحقيق النصر وقلب الطاولة واستعادة الأراضي"، مضيفا "نحن عازمون على أن نقتص لكل شهدائنا". وقال قائد الجيش السوداني "عازمون على تطهير البلاد من المرتزقة والاقتصاص لشهدائنا".

يشار إلى أن قوات الدعم السريع أعلنت صباح أمس الأحد سيطرتها على مدينة الفاشر، وذلك بعد حصار استمرّ أكثر من عام. وقالت مصادر عسكرية سودانية للجزيرة إن الجيش السوداني أخلى مقر قيادة فرقة في مدينة الفاشر "لأسباب تكتيكية".

وقد طالبت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان قوات الدعم السريع بالسماح بالوصول إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وبتوفير ممرات آمنة للمدنيين في حين طالب مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا الدعم السريع بالمضي نحو هدنة إنسانية لثلاثة أشهر.

وفي حال سقوط الفاشر، سيعني ذلك سيطرة الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس، وتقسيم البلاد بين شرق يسيطر عليه الجيش السوداني وغرب تحت سيطرة الدعم السريع.

ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان 2023 حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها، قُتل خلالها نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفقا لتقارير أممية ومحلية، في حين قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.