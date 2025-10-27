شهيدان ونسف منازل في انتهاكات متواصلة للاحتلال وقف إطلاق النار بغزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بعد استهداف مسيّرة إسرائيلية بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامنا مع تواصل انتهاكات الاحتلال وقف إطلاق النار.

وقال مجمع ناصر الطبي إن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف من مسيّرة إسرائيلية على فلسطينيين ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مسيرة للاحتلال قصفت فلسطينيين أثناء تفقدهم منازلهم في منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل متواصل ومكثف تجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بحسب مصادر محلية.

بدوره، أفاد مراسل الجزيرة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 3 غارات جوية، ونفذ عمليات نسف لمبانٍ شرقي مدينة خان يونس.

وجنوبي قطاع غزة كذلك، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها صوب ساحل بحر مدينة رفح.

وشرقي مدينة غزة، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية، وفق مراسل الجزيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ألقت قنابل في محيط مخيمات النازحين قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استشهد نحو 93 فلسطينيا، وأصيب ما يزيد عن 300، بخروقات إسرائيلية متواصلة، في حين انتشلت جثامين 464 شهيدا.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68 ألفا و519 شهيدا و170 ألفا و382 مصابا، منذ السابع ممن أكتوبر/تشرين الأول 2023.