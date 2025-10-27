شجار طلاب مدارس في العراق يتحول إلى حرب شوارع والمنصات تضج

استحوذ نزاع عشائري عنيف كانت شرارته مشادة طلابية بإحدى مدارس مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار (جنوبي العراق) على اهتمام المنصات الرقمية، وسط مطالبات بضرورة تحرك الجهات المختصة ونزع السلاح بالقوة.

وفي التفاصيل، اندلع خلاف بسيط بين مجموعة من الطلبة، سرعان ما تطور بعد تدخل ذويهم من الطرفين، وتحول إلى اشتباك مسلح استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة داخل الأحياء السكنية.

وانتشرت مشاهد مصورة من موقع الحادث أظهرت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من المنطقة وسُمعت أصوات إطلاق النار، في حين تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادثة تعود إلى خلاف قديم بين عشيرتين.

وأدت هذه المواجهة المسلحة إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح بليغة، واحتراق مضافتين عشائريتين، إحداهما تعود لعشيرة لا علاقة لها بالخلاف.

وعلى المستوى الرسمي، تدخلت قوات شرطة محافظة ذي قار لفض النزاع، إلا أن الاشتباك توسع ليشمل مواجهات بين القوات الأمنية والمسلحين من الطرفين.

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان إلقاء القبض على 27 متهما شاركوا في النزاع، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، كما ضبطت بندقية من نوع "كلاشنكوف" وعددا من الأسلحة والعتاد الخفيف والمتوسط.

غضب ومطالب

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقة (2025/10/27)- جانبا من التعليقات على المنصات الرقمية، التي تفاعلت على نطاق واسع من الاشتباك العشائري في ذي قار.

ومن بين تلك التعليقات، طالب ناصر الشامي بضرورة تحرك الجهات الأمنية ونزع سلاح العشائر وحصره بيد الدولة، محذرا من الواقع الأليم الذي وصلت إليه الحال في العراق فغرد قائلا:

على الدولة أن تكون حازمة اتجاه السلاح المنفلت، لأنه أصبحنا في غابة تكثر بها الوحوش. يجب نزع سلاح العشائر لأنه أصبح العدو هو ابن عمه وأخيه. بواسطة ناصر الشامي

وفي الإطار ذاته، اقترح أبو حسين التميمي إرسال جهاز مكافحة الإرهاب إلى ذي قار وتكليفه بمهمة نزع السلاح فكتب:

نطالب القائد العام للقوات المسلحة بإرسال جهاز مكافحة الارهاب إلى محافظة ذي قار وبالخصوص جنوب المحافظة ونزع السلاح بالقوة. هذا وضع غير مطمئن. بواسطة أبو حسين التميمي

وأبدى حساب يحمل اسم "يا صاحب الزمان" أسفه الشديد لما آلت إليه الأوضاع على الصعيد العشائري، وسلط الضوء على أهمية دور المدارس ووزارة التربية والتعليم، مستهجنا تحولها إلى "ساحة لتصفية الحسابات".

مؤسف جدا أن تتحول خلافات بسيطة بين طلاب إلى نزاعات عشائرية تهدد السلم المجتمعي. المدارس يجب أن تكون مكانا للتربية والتعليم لا ساحة لتصفية الحسابات. نحتاج إلى وعي أكبر من الأهالي والشيوخ لضبط النفس وحل الأمور بالحكمة بدل العنف. بواسطة يا صاحب الزمان

بدوره، لفت عباس إلى تكرار اندلاع النزاعات العشائرية في محافظة ذي قار من دون تحرك جدي للسلطات المعنية يضع حدا نهائيا لها ويمنع تجددها، فغرد قائلا:

ذي قار كل سنة تتكرر مثل هذه الحوادث فيها والدولة ماكو (لا يوجد) أي تصرف. المفروض تذبهم (تزج بهم) بالسجن من الكبير للصغير. يكفي استهتارا بحياة البني آدمين (البشر). بواسطة عباس

يشار إلى أن محافظات ميسان وذي قار والبصرة تتصدر النزاعات العشائرية في العراق، إذ شهدت ذي قار وحدها أكثر من 100 نزاع العام الماضي، في تحدٍ أمني واجتماعي كبير تواجهه مدن عراقية.