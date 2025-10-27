ستارمر وأردوغان يبحثان شراء أنقرة طائرات "يوروفايتر" المتطورة

يجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، مباحثات في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتناول صفقة محتملة لبيع 40 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون.

وتعد هذه الزيارة الأولى لستارمر إلى تركيا منذ توليه منصبه العام الماضي، وتأتي في وقت تسعى فيه أنقرة لتحديث أسطولها الجوي ومجاراة القوى الإقليمية، وفي مقدمتها إسرائيل.

وأوضح مكتب أردوغان أن مباحثاته مع ستارمر ستتناول أيضا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة رويترز الأسبوع الماضي عن مصدر قوله إن أنقرة عرضت على حلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة مقترحات لتسريع حصولها على طائرات مقاتلة متطورة، من بينها يوروفايتر تايفون و"إف-16″ و"إف-35″ الأميركية.

وكانت تركيا وبريطانيا قد وقعتا في يوليو/تموز الماضي اتفاقا مبدئيا لشراء طائرات تايفون، بموافقة الدول الأعضاء في تحالف "يوروفايتر" (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا)، الذي تشارك فيه شركات إيرباص وبي إيه إي سيستمز وليوناردو.