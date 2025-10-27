زيلينسكي يتوقع أن يتقدم الحلفاء بخطة سلام في غضون أيام

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يتقدم الحلفاء الغربيون بمقترح موجز للسلام في غضون الأيام المقبلة لإنهاء الحرب مع روسيا، حسب ما أفاد موقع "أكسيوس" اليوم الاثنين.

وقال زيلينسكي في مقابلة أجريت معه أمس الأحد إن "تحالف الراغبين"، وهو تحالف غير رسمي يضم نحو 35 دولة بقيادة بريطانيا وفرنسا، سيعمل على وضع "بعض النقاط السريعة" في غضون "أسبوع أو عشرة أيام".

ورغم ذلك، أعرب الرئيس الأوكراني عن تشككه في أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدا للموافقة على الاتفاق.

وبعد اجتماع لتحالف الراغبين يوم الجمعة الماضي في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أيضا إن التحالف يعمل على خطة سلام.

دعوة ترامب

ويأتي هذا بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تجميد الصراع في أوكرانيا على طول خط الجبهة الحالي، وهو مطلب وافقت عليه أوكرانيا، كما وافقت عليه الدول الداعمة لها في أوروبا.

ورغم ذلك، تصر موسكو على انسحاب القوات الأوكرانية بالكامل من منطقة دونيتسك الشرقية، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2022 والتي لا تزال عاجزة عن السيطرة عليها بالكامل.

وتصر أوكرانيا على عدم التنازل عن أي أراض في أي اتفاق لإنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي لموقع أكسيوس أنه من أجل إجبار بوتين على الجلوس على طاولة المفاوضات، فإن فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتوفير أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا يعدان أمرين ضروريين.