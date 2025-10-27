رئيس وزراء السودان في حوار مع الجزيرة نت بعد قليل

بورتسودان- كشف رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس، في حوار خاص مع الجزيرة نت، عن أبرز التحديات التي تواجه حكومة الأمل بعد نحو 4 أشهر من تشكيلها وتفاصيل عودة الحكومة السودانية إلى الخرطوم.

وأفاد في حوار خاص مع الجزيرة نت -سينشر بعد قليل- بمعلومات جديدة بشأن المباحثات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة التي انعقدت مؤخرا، ورأي الحكومة السودانية في الهدنة الإنسانية التي تطرحها واشنطن.

كما تحدث عن التصعيد الأخير في الفاشر ومآلاته.

وذكر أن الحكومة لديها خريطة طريق بشأن الترتيبات الأخيرة للحل النهائي الناجع، موضحا أنه سيُجرى قريبا حوار "سوداني سوداني".

وأكد اكتمال إعادة تشغيل مطار الخرطوم، وأن هناك خطة يجري العمل عليها لتأمينه من أي هجمات بالمسيرات.

وفي ما يتعلق بالاقتصاد، تحدث عن جهود تقوم بها الحكومة للسيطرة على سعر الصرف والتضخم.