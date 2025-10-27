رئيس وزراء السودان في حوار مع الجزيرة نت بعد قليل

بورتسودان. كشف رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس في حوار خاص مع الجزيرة نت عن أبرز التحديات التي تواجه حكومة الأمل بعد نحو 4 أشهر من تشكيلها وتفاصيل عودة الحكومة السودانية إلى الخرطوم.

وأفاد في حوار خاص مع الجزيرة نت -سينشر بعد قليل- عن معلومات جديدة بشأن المباحثات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة التي انعقدت مؤخرا، ورأي الحكومة السودانية في الهدنة الإنسانية التي تطرحها واشنطن.

كما تحدث عن التصعيد الأخير في الفاشر ومآلاته.

وذكر أن الحكومة لديها خارطة الطريق بشأن الترتيبات الأخيرة للحل النهائي الناجع، موضحا أن هناك حوار "سوداني–سوداني" سيجري قريباً.

كما أكد اكتمال إعادة تشغيل مطار الخرطوم بما في ذلك تأمينه من أي هجمات بالمسيرات.

وفيما يتعلق بالاقتصاد تحدث عن جهود تقوم بها الحكومة للسيطرة على سعر الصرف والتضخم.