روسيا تعلق على انتقاد ترامب تجربتها الصاروخية وتسيطر على بلدات بأوكرانيا

قال الكرملين إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الغواصة النووية قبالة السواحل الروسية "وجهة نظر مهمة"، وذلك بعد انتقاد الرئيس الأميركي تجربة روسيا صاروخا نوويا، مشيرا إلى أن لدى واشنطن غواصة نووية قبالة سواحل روسيا.

وأكد الكرملين أن روسيا تعمل باستمرار على ضمان أمنها، وأن تطوير صاروخ "بوريفيستنيك" يتفق مع هذا الهدف، مشددا على أن ضمان الأمن قضية حيوية لروسيا، خاصة في ظل المزاج العسكري بأوروبا.

كما أشار إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها، ولم تُبذل حتى الآن سوى جهود خجولة لتحسينها، مشيرا إلى أن اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" يجب ألا تزيد توتر العلاقات بين البلدين.

غواصة نووية

وكان ترامب قال إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا بدلا من اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها غواصة نووية متمركزة قبالة سواحل روسيا.

وردا على سؤال على متن طائرة الرئاسة الأميركية بشأن اختبار الصاروخ قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى التحليق بعيدا، لأن لديها غواصة نووية قبالة سواحل روسيا.

وأمس الأحد، قال بوتين إن روسيا اختبرت بنجاح صاروخ كروز من طراز "بوريفيستنيك"، وهو صاروخ يعمل بالطاقة النووية ويمكنه حمل رأس نووية تقول موسكو إنه قادر على اختراق أي درع دفاعية، وقالت موسكو إن الصاروخ حلق لمسافة 14 ألف كيلومتر.

ميدانيا، أعلن الجيش الروسي اليوم الاثنين السيطرة على 3 بلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها، حيث تواصل قواته الاستحواذ على مناطق رغم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها في مواجهة القوات الأوكرانية الأقل عددا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام أن قواتها استولت على بلدات نوفوميكلايفكا وبريفيلنه في منطقة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا، إضافة إلى إغوريفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك في الوسط الشرقي.