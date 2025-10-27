ليتوانيا تغلق حدودها مع بيلاروسيا وتبحث تنفيذ مزيد من الإجراءات

أعلنت رئيسة وزراء ليتوانيا إنغا روغينينه أن بلادها ستغلق حدودها مع بيلاروسيا ردا على اختراقات متكررة باستخدام المناطيد، بينما وصفت بيلاروسيا القرار بـ"المستفز".

وأكدت روغينينه، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستبحث مزيدا من الإجراءات يوم الأربعاء، مضيفة أن القوات المسلحة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إسقاط المناطيد.

وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا، اليوم الاثنين، إن الحكومة أعدت بالفعل مشروع قرار لإغلاق الحدود إلى أجل غير مسمى، مع استثناءات للدبلوماسيين والحقائب الدبلوماسية. كما سيسمح للمواطنين الليتوانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي الآخرين بدخول البلاد من بيلاروسيا.

وكان المكتب الرئاسي الليتواني قد أفاد أنه من أجل السيطرة على الوضع، قد يُنظر في تقييد العبور إلى كالينينغراد وإغلاق الحدود مع بيلاروسيا لفترة أطول.

أجسام مجهولة

وجاء ذلك عقب إعلان مركز إدارة الأزمات في ليتوانيا إغلاق مطار العاصمة بعد دخول أجسام مجهولة يعتقد أنها مناطيد إلى أجوائه.

واجتمعت لجنة الأمن القومي في ليتوانيا بعدما أدت تلك المشاهدات إلى تعليق حركة الطيران في مطار فيلنيوس لـ3 ليال متتالية، الجمعة والسبت والأحد، وتسبب هذا في إلغاء الرحلات وتحويلها وتأخيرها.

كما تأثر مطار كاوناس، الذي يقع على مسافة أبعد من الحدود البيلاروسية، يوم الجمعة الماضي.

كما ذكرت وكالة أنباء "خدمة أخبار البلطيق" أنه تم إغلاق معبري ليتوانيا الحدوديين مع بيلاروس، في مدينينينكاي وشالشينينكاي، لعدة ساعات نتيجة مشاهدات المناطيد، وأن هيئة حرس الحدود في البلاد قررت، مساء أمس الأحد، إغلاق الحدود لمدة 24 ساعة.

وفي أول رد فعل بيلاروسي على تصريح رئيسة الوزراء الليتوانية، وصف وزير الخارجية البيلاروسي ماكسيم ريجنكوف قرار الإغلاق بالمستفز، وفق ما أفادته وكالة تاس الروسية.

وأعلنت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في أغسطس/آب الماضي عن منطقة حظر جوي بطول 90 كيلومترا بموازاة حدودها مع بيلاروسيا، ردا على دخول طائرات مسيرة من هناك، وأن هذا سيسمح لقواتها المسلحة بالرد على أي انتهاكات.

وتشترك ليتوانيا، الداعمة القوية لأوكرانيا، في حدود بطول 679 كيلومترا مع بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا، وتقع عاصمتها فيلنيوس على بُعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود.