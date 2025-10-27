تركيا توقع مع بريطانيا عقدا ضخما لشراء 20 طائرة يوروفايتر

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عقدا لشراء 20 طائرة "يوروفايتر تايفون"، خلال استقباله رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر في أنقرة.

وأثناء وقوفه إلى جانب ستارمر، رحّب أردوغان بهذا الاتفاق، معتبرا أنّه يمثل "رمزا جديدا" للعلاقات الإستراتيجية بين أنقرة ولندن.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنّ هذا "أكبر عقد لـ(شراء) طائرات مقاتلة" منذ أعوام، موضحة أنّ "عمليات التسليم الأولى ستتم في سنة 2030".

وخلال حفل التوقيع، قال رئيس الحكومة البريطانية عن هذه الصفقة التي قدّرت لندن قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (9.2 مليارات يورو)، بأنّ تركيا تدافع عن "الضفة الجنوبية الشرقية لحلف شمال الأطلسي"، وستضمن هذه الصفقة 20 ألف وظيفة في المملكة المتحدة.

شراكة صناعية

وقال أردوغان إن التعاون بشأن مقاتلات "يوروفايتر تايفون" مع المملكة المتحدة سيفتح الباب أمام مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية، معتبرا الاتفاقية بين البلدين "علامة جديدة على العلاقات الإستراتيجية بين تركيا وبريطانيا بصفتهما حليفين وثيقين".

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني جون هايلي الذي زار أنقرة مع رئيس الحكومة لإبرام الاتفاق، إنّ الصفقة "تتجاوز مجرد شراء طائرات.. إنها تشكل العنصر الرئيسي في الشراكة الصناعية والدفاعية المتنامية بين الدولتين".

ويسعى الرئيس التركي الراغب في تحديث الأسطول الجوي لبلاده، إلى شراء 40 طائرة من هذا الطراز الذي يصنّعه اتحاد يضم 4 دول أوروبية (المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا).

وحوّلت أنقرة التي كانت تفضل في البداية طائرات "إف-35" الأميركية، اهتمامها في السنوات الأخيرة على طائرات "يوروفايتر"، بعد استبعادها من البرنامج الأميركي للمقاتلات المذكورة لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وترأس الرئيس التركي ورئيس الوزراء البريطاني اجتماعا موسعا بين مسؤولين من البلدين في أنقرة، حيث تم توقيع بعض الاتفاقيات والتأكيد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.