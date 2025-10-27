ترامب يعقد صفقات ويتطلع لاتفاق مع الصين في جولته الآسيوية

توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إلى اليابان، المحطة الثانية من جولته الآسيوية، قبل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يؤمل منه وضع حد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبعد وصوله إلى طوكيو من المتوقع أن يلتقي ترامب إمبراطور اليابان ناروهيتو مساء، قبل اجتماعه الثلاثاء مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي.

وقال الرئيس الأميركي إنه سمع "أشياء عظيمة" عن تاكايتشي، وأشاد بأنها كانت مقربة من رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي الذي اغتيل والذي كانت تربطه به علاقات وثيقة.

وأعلنت تاكايتشي أنها أبلغت ترامب -في مكالمة هاتفية السبت- بأن "تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة هو الأولوية القصوى لإدارتي على الصعيدين الدبلوماسي والأمني".

وتمكنت اليابان من تجنب أعلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على دول في مختلف أنحاء العالم لإنهاء ما وصفه بالاختلالات التجارية التي تتيح "نهب الولايات المتحدة".

وبينما حصل ترامب بالفعل على تعهد باستثمارات بقيمة 550 مليار دولار من اليابان مقابل تخفيف الرسوم الجمركية، تأمل رئيسة الوزراء اليابانية في زيادة إقناع ترامب بوعود شراء شاحنات أميركية وفول الصويا والغاز.

وبدأ ترامب جولته الآسيوية أمس من العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتصدر جدول أعماله هناك التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ووصف ترامب الهدنة التي ساعد في التوسط فيها بعد أعنف اشتباكات بين الجارتين منذ عقود، بأنها "خطوة كبيرة"، مضيفا أنه أبرم أيضا "اتفاقا تجاريا كبيرا مع كمبوديا واتفاقا بالغ الأهمية حول المعادن النادرة مع تايلند".

ووقع ترامب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اتفاقا تجاريا يعزز وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة.

وبموجب الاتفاق، تعهدت كوالالمبور "بالامتناع عن حظر أو فرض حصص على صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة"، في حين وافقت واشنطن على فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على السلع الماليزية.

كما تعهدت ماليزيا بتسريع تطوير قطاع المعادن النادرة بالتعاون مع شركات أميركية.

والتقى ترامب في كوالالمبور الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في ظل تحسن العلاقات مؤخرا بينهما بعد أشهر من التوتر.

وقال ترامب للولا "أعتقد أننا سنكون قادرين على التوصل إلى بعض الصفقات الجيدة".

الاجتماع مع شي

ومن المتوقع أن تكون كوريا الجنوبية المحطة الأبرز في جولة ترامب الآسيوية، حيث سيلتقي الرئيس الصيني للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الأربعاء قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، وسيلتقي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

وأبدى ترامب ثقة كبيرة بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقال للصحفيين في كوالالمبور "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق"، بعدما اختتم وزير الخزانة سكوت بيسنت وهي ليفينغ نائب رئيس الوزراء الصيني يومين من الاجتماعات.

بدورها، أكدت الصين أنها توصلت إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة لتسوية خلافاتهما التجارية.

وتترقب الأسواق العالمية التطورات الخميس لمعرفة إذا ما كان الاجتماع مع شي يمكن أن يوقف الحرب التجارية التي أشعلتها رسوم ترامب الجمركية الشاملة، خصوصا بعد النزاع الأخير بشأن القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة.

على صعيد آخر، أبدى الرئيس الأميركي قبل مغادرته واشنطن "انفتاحا" على لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في كوريا الجنوبية، مما سيشكل سابقة منذ لقائهما الأخير عام 2019.

وقال وزير شؤون إعادة التوحيد الكوري الجنوبي إن هناك فرصة "كبيرة" لعقد لقاء بين ترامب وكيم.

وكان الزعيمان قد التقيا آخر مرة خلال ولاية ترامب الأولى في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وأعرب كيم أيضا عن انفتاحه على لقاء الرئيس الأميركي إذا تراجعت واشنطن عن مطلبها بأن تتخلى بيونغ يانغ عن ترسانتها النووية.