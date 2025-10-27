تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأميركية وسقوطهما في بحر جنوب الصين

أعلن أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأميركية تحطم طائرة مقاتلة ومروحية تابعة لحاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" سقطتا في بحر جنوب الصين بفارق 30 دقيقة بين سقوطهما بعد ظهر أمس الأحد.

وذكر الأسطول في بيان أن أفراد طاقمي الطائرتين تم إنقاذهم، وأنهم "بخير وحالتهم مستقرة"، وأضاف البيان أنه يجري التحقيق للوقوف على أسباب الحادثين.

وتعود حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى قاعدتها الأصلية في قاعدة البحرية بولاية واشنطن بعد أن تم نشرها في الشرق الأوسط معظم فصل الصيف.

وتأتي هذه الحوادث في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنطقة في أول زيارة له إلى آسيا خلال ولايته الثانية، ومع استعداد وزير الحرب بيت هيغسيث لبدء جولة آسيوية أيضا تشمل عدة دول.

وفي وقت سابق من هذا العام، سقطت طائرتان حربيتان أميركيتان من حاملة الطائرات هاري إس ترومان أثناء قيامهما بمهمة في الشرق الأوسط.