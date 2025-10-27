بيونغ يانغ تهدد طوكيو ومواقع التواصل بين مشكك ومصدق وساخر

أثارت تهديدات أطلقتها وسائل إعلام كورية شمالية بعد إعلان اليابان سعيها إلى تعزيز قواتها الدفاعية، تفاعلا على مواقع التواصل التي تراوحت تعليقاتها بين مصدق وساخر من بيونغ يانغ أو مدافع عنها، وذهب آخرون إلى الحديث عن حرب عالمية وشيكة.

فقد انتقدت صحيفة "ذا رودونغ سينمون" الكورية الشمالية والأكثر انتشارا في البلاد، ما وصفتها بتعزيزات الدفاع اليابانية الأخيرة، محذرة من أنها قد تجعل اليابان هدفا لرد قوي من الدول المجاورة.

ووفقا لحلقة 2025/10/27 من برنامج "شبكات"، فقد تحدث تقرير الصحيفة الذي نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، عن الغواصة اليابانية "سوغي" أو (الحوت الأزرق)، التي كشفت عنها طوكيو قبل نحو أسبوعين، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة عام 2027، وتعد من أكبر الغواصات اليابانية.

وتمتاز بنظام قتالي متقدم، يجمع بين أجهزة الاستشعار المتكاملة وأنظمة القيادة والتحكم والاشتباك القتالي، كما أنها قادرة على نشر صواريخ مضادة للسفن بمدى 250 كلم، وتقدر بعض المصادر سعرها بـ 484 مليون دولار.

وتحدث التقرير أيضا عن الإنتاج الضخم للنسخة 12 من صاروخ أرض-بحر المضاد للسفن، وهو أول صاروخ ياباني بعيد المدى ومطور محليا والذي يعد أمرا محوريا في بناء القدرات الهجومية اليابانية.

وحذرت الصحيفة الكورية الشمالية من أن ما وصفتها بالتعزيزات الدفاعية اليابانية، "ستعرض الأرخبيل لهدف مشترك يتمثل في رد قوي من الدول المجاورة".

كما اتهمت الصحيفة اليابان بـ"تعقيد الوضع الأمني الإقليمي بذريعة تهديدات الجيران، في استعراض صريح للعدوانية".

ردود فعل متباينة

ودخلت مواقع التواصل على خط السجال حيث اعتبر ناشطون، أن اليابان وكوريا الجنوبية تتعرضان لابتزاز من أجل تقديم تنازلات، في وقت قلّل آخرون من أهمية تهديدات الجارة الشمالية.

فقد علَّق إسلام:

كوريا الجنوبية واليابان ودول شرق آسيا، هناك من يسعى للحصول على تنازلات وهناك صفقات وهناك حرب تكنولوجيا.

وكتب نبيل:

سبعون عاما من التهديد بلا فائدة.

بينما قال جميل:

حرب عالميه ثالثة لا محال لها.

وأخيرا، كتب هشام:

كوريا الشمالية والصين لا تهددان الجيران وليستا دولا استعمارية، آن الأوان لكي تتحرر اليابان من الهيمنة الأميركية وتتعاون مع جيرانها.

بيد أن تقارير إعلامية تقول، إن لجنة خبراء أوصت وزارة الدفاع بتعزيز قدرات الردع، بما فيها تطوير غواصات قادرة على مهام طويلة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتطور القدرات العسكرية لدى جيران طوكيو.

وأوصى التقرير -الذي كشفت عنه صحيفة "ذا جابان تايمز"- أن تمتد الأنشطة الدفاعية اليابانية خارج حدودها الوطنية، مع تحول طوكيو نحو نهج إقليمي أكثر تركيزا، معتبرة هذه التوصيات خطوات لتخفيف القيود المفروضة على الجيش الياباني بعد الحرب العالمية الثانية.