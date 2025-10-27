بول بيا يفوز بولاية ثامنة في انتخابات الكاميرون

فاز الرئيس الكاميروني بول بيا بولاية رئاسية ثامنة، وفقا لما أعلنته اللجنة الدستورية اليوم الاثنين، ليواصل حكمه الذي بدأ عام 1982، ويُعد بذلك أكبر زعيم حاكم في العالم سنا عن عمر 92 عاما.

وقد حصل بيا على 53.66% من الأصوات، متقدما على منافسه الرئيسي عيسى تشيروما باكاري الذي نال 35.19%.

الانتخابات التي جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول شهدت توترا متصاعدا، إذ اندلعت اشتباكات بين محتجين من المعارضة وقوات الأمن، خاصة بعد ظهور مؤشرات مبكرة على تقدم بيا.

وبعد إعلان النتائج، أفاد تشيروما عبر فيسبوك بمقتل شخصين إثر إطلاق نار على مدنيين قرب منزله في مدينة غاروا شمالي البلاد، دون تحديد الجهة المسؤولة.

الحكومة لم تُعلق رسميا على النتائج حتى الآن، لكنها سبق أن رفضت اتهامات المعارضة بوجود تجاوزات.

وتشيروما، الذي كان حليفا سابقا للرئيس بيا ووزيرا في حكومته، أعلن قبل أيام فوزه بالانتخابات ورفض الاعتراف بأي نتيجة مخالفة.

في مدينة دوالا، قُتل 4 أشخاص على الأقل في مواجهات عشية إعلان النتائج، مما زاد من المخاوف بشأن تصاعد العنف السياسي.

وأكد خبراء أن شرعية بيا باتت موضع شك، داعين إلى إطلاق وساطة وطنية عاجلة لتفادي الانزلاق نحو الفوضى.

يُذكر أن الرئيس الكاميروني ألغى الحد الأقصى لفترات الرئاسة عام 2008، وظل يفوز بالانتخابات بفوارق واسعة.

تأكيد الفوز

وقد أعلن رئيس المجلس الدستوري كليمنت أتانغانا رسميا فوز بيا بمنصب رئيس الجمهورية بعد حصوله على الأغلبية.

وشهدت انتخابات هذا العام أجواء مشحونة سياسيا وأمنيا، وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والمعارضة.

إعلان

وقد جرت الانتخابات في 12 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة عدد محدود من المرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته بول بيا ومنافسه عيسى تشيروما باكاري، في ظل استبعاد شخصيات معارضة بارزة.

ورغم أن يوم التصويت مرّ بهدوء نسبي، فإن الأسبوع الذي تلاه اتسم بمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، خاصة بعد تسريبات أولية رجّحت فوز بيا.

وقد أُبلغ عن وقوع اشتباكات في عدة مدن، أبرزها دوالا وغاروا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ودفع السلطات إلى فرض حظر تجول ليلي ونشر آلاف من عناصر الأمن.

وتأتي هذه الانتخابات في سياق جدل مستمر حول نزاهة العملية الانتخابية، واتهامات متكررة بتقييد الحريات السياسية، ما يثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الناخبين، خاصة في ظل نسب مشاركة متدنية في بعض المناطق، وانقسام واضح بين الشمال والجنوب.