أخبار|بيئة ومناخ|فلسطين

بلدية غزة: ربع مليون طن نفايات تهدد السكان

BEIT LAHIA, GAZA STRIP - JANUARY 20: Palestinian women riding a donkey cart drive past a garbage dump on January 20, 2009 in Beit Lahia, Gaza. Tension eased in Gaza early on Tuesday as a fragile ceasefire entered its third day, with residents struggling to absorb the devastation caused by Israel's deadly 22-day assault on the territory. (Photo by Patrick Baz/Pool/Getty Images)
مدينة غزة تعاني من عدة كوارث صحية وبيئية تهدد حياة المواطنين (غيتي-أرشيف)
Published On 27/10/2025
|
آخر تحديث: 21:35 (توقيت مكة)

حفظ

قالت بلدية غزة اليوم الاثنين إن أكثر من ربع مليون طن من النفايات تتراكم في أنحاء مختلفة من المدينة، إضافة لنقص مياه الشرب وتسرب مياه الصرف الصحي، ما يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وأطلق متحدث البلدية عاصم النبيه، في كلمة مصورة، تحذيرا من تفاقم تلك الكوارث في ظل الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين، ومن تداعياتها من نقص الإمكانيات والمستلزمات لتقديم الخدمات.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقال النبيه إن مدينة غزة تعاني من عدة كوارث صحية وبيئية تهدد حياة المواطنين وتؤدي لانتشار القوارض والحشرات إضافة إلى شح كميات المياه بالتزامن مع تراكم أكثر من ربع مليون طن من النفايات في مختلف أنحاء المدينة.

وأشار إلى عجز البلدية عن حل هذه الأزمة بسبب تدمير إسرائيل لأكثر من 85% من آلياتها الثقيلة والمتوسطة خلال عامي الحرب، وعدم وجود بديل لها.

GAZA CITY, GAZA - AUGUST 17: Donkeys are tethered amongst rubbish alongside Beach Road on August 17, 2011 in Gaza City, Gaza. Palestinian President Mahmoud Abbas will formally submit the application for Palestinian statehood to the 66th United Nations General Assembly in New York on September 20th. The Palestinians and the Israelis are taking part in global diplomatic lobbying to win support for their differing positions on statehood. The Palestinian bid arises from two decades of on-and-off peace talks that have failed to produce a deal. The ultimate goal of the Palestinian Authority is to end Israeli occupation and to establish a sovereign and independent state on the 1967 borders with Jerusalem as its capital. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
النفايات المتراكمة تهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين (غيتي-أرشيف)

تفاقم الكارثة البيئية

وأكد المتحدث باسم بلدية غزة أن تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في شوارع متعددة من المدينة يفاقم الكارثة البيئية والصحية.

كما شدد على أن إسرائيل تمنع طواقم البلدية من الوصول لمكب النفايات الرئيسي الواقع في منطقة بلدة جحر الديك الحدودية جنوب شرقي مدينة غزة؛ إذ تقع هذه المنطقة شرق ما يُعرف بالخط الأصفر.

والخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل والذي دخل التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويفصل هذا الخط بين المناطق التي ما زال يوجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجهة الشرقية منه، وبين المناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالتحرك داخلها في المناطق الغربية منه.

إعلان

وخلال عامي الإبادة، استهدف جيش الاحتلال شبكات الصرف الصحي ما تسبب بتدمير أكثر من 700 ألف متر منها في أنحاء القطاع المختلفة، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي.

وألحقت الحرب دمارا هائلا بالبنية التحتية المدنية في القطاع، إذ قال المكتب الإعلامي الحكومي إن نسبة الدمار وصلت لنحو 90%، في حين تُقدر الخسائر الإجمالية الأولية بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: وكالة الأناضول

إعلان