بدء التصويت المبكر في انتخابات عمدة نيويورك وممداني يتقدم الاستطلاعات

بدأت اليوم، في نيويورك عملية التصويت المبكر في انتخابات عمدة المدينة المقبل، حيث يحتدم السباق بين مرشح الحزب الديمقراطي زهران ممداني الذي يتقدم في الاستطلاعات على منافسه المستقل أندرو كومو.

وتشهد عملية التصويت التي تستمر أسبوعا قبل يوم الاقتراع في الرابع من الشهر المقبل، إقبالا غير مسبوق مقارنة بمثيلاتها. وقد شهدت الأيام الأخيرة انتقادات واسعة وُجهت لكومو -الحاكم السابق لولاية نيويورك- بالإدلاء بتصريحات اتسمت بالإسلاموفوبيا في هجومه على ممداني.

وقال زهران ممداني، إن الهجمات التي يتعرض لها والإسلاموفوبيا الموجهة ضده ليست إلا هجمات من رجال يائسين.

وأضاف في رد على سؤال الجزيرة في مؤتمر صحفي عقده ردا على انتقادات تعرض لها، أن إيمانه بالحرية والعدالة ينطبق على الجميع، بمن فيهن الفلسطينيون.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن ممداني هو الأوفر حظا. وإذا تمكن من تحقيق الفوز فسيكون أول عمدة مسلم للمدينة والأصغر سنا خلال 100 عام.

وينافسه كومو، الذي ترشح مستقلا بعد خسارته الانتخابات التمهيدية للحزب الديقراطي، والمرشح الجمهوري كيرتس سليوا، أما العمدة الحالي للمدينة إريك آدامز، فقد انسحب من السباق وأعلن تأييده كومو.