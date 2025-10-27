قتلى في مظاهرة للمعارضة بالكاميرون قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

قتل 4 أشخاص في صدامات بين متظاهرين معارضين وقوات الأمن في مدينة دوالا، كبرى مدن الكاميرون أمس الأحد، وذلك عشية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.

ورغم حظر التجمعات، خرج مئات من أنصار مرشح المعارضة عيسى تشيروما باكاري إلى الشوارع في مدن عدة استجابة لدعوته للتظاهر السلمي، بعد أن ادعى فوزه في الانتخابات الرئاسية على الرئيس الحالي بول بيا البالغ 92 عاما قضى 43 منها في السلطة.

وقال حاكم المنطقة إن أشخاصا هاجموا مركز شرطة ومراكز أخرى في المدينة، مضيفا أن "عددا من أفراد قوات الأمن أصيبوا وفقد 4 أشخاص حياتهم للأسف".

وعرض متظاهرون فوارغ طلقات رصاص زعموا أنهم حصلوا عليها إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن قرب مركز الشرطة.

وأفاد متظاهر بأن إطلاق النار "بالذخيرة الحية" بدأ بعد إطلاق وابل من القنابل المسيلة للدموع، مضيفا "أطلقوا النار، وسقط 3 أشخاص أمامنا".

وكانت اللجنة الوطنية لإحصاء الأصوات قد أعلنت فوز بيا بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد حصوله على 53.66% من الأصوات، متقدما على منافسه الرئيسي باكاري الذي نال 35.19%، في حين أعلن باكاري عبر صفحته على فيسبوك أنه الفائز الحقيقي، مؤكدا حصوله على 54.8% من الأصوات مقابل 31.3% فقط للرئيس بيا، استنادا، حسب قوله، إلى عينة من 18 إقليما تمثل نحو 80% من الكتلة الناخبة.

ويعكس هذا التباين في الأرقام حالة الاستقطاب السياسي التي تعيشها البلاد، حيث يتمسّك كل طرف بروايته، في حين ينتظر الناخبون كلمة الفصل من المجلس الدستوري، الجهة الوحيدة المخوّلة بإعلان النتائج النهائية، حيث من المقرر أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين في العاصمة ياوندي.