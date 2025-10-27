رئيسة ناميبيا تعزل نائب رئيس الوزراء وتتولى حقيبة الطاقة

أعلنت الرئاسة في ناميبيا، الأحد، أن الرئيسة نيتومبو ناندي-نديتواه قررت إعفاء نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والمناجم والطاقة ناتانغوي إيتيني من منصبيه، بعد أشهر قليلة من تعيينه ضمن الإدارة الجديدة.

وقالت الرئاسة في بيان إن القرار يأتي "حرصا على ضمان الاستمرارية والتنسيق الفعّال داخل هذا القطاع الحيوي"، مشيرة إلى أن الرئيسة ستتولى بنفسها الإشراف على وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من الآن.

ولم يوضح البيان أسباب الإعفاء، مكتفيا بالتأكيد على أن إيتيني سيواصل مهامه عضوا في البرلمان. وكان قد عُيّن في مارس/آذار الماضي ضمن حكومة ناندي-نديتواه التي تسلّمت السلطة حديثا.

قطاع إستراتيجي

تُعَدّ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة من أبرز الحقائب في ناميبيا، إذ تشرف على ثروات طبيعية ضخمة تشمل اليورانيوم والألماس، إلى جانب الاكتشافات النفطية الأخيرة التي تعوّل عليها البلاد لبدء أول إنتاج تجاري للخام بحلول عام 2030.

ويرى مراقبون أن تولي الرئيسة هذه الحقيبة مباشرة يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع الطاقة في ظل التنافس الإقليمي على الاستثمارات النفطية والتعدينية.