الجبل الأسود تعلق نظام الإعفاء من التأشيرة للأتراك بعد أعمال عنف

أعلنت حكومة الجبل الأسود، يوم الاثنين، تعليق العمل مؤقتا باتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع تركيا، وذلك في أعقاب أحداث عنف شهدتها العاصمة بودجوريكا، وأسفرت عن توقيف العشرات من المواطنين الأتراك والأذربيجانيين.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على شخصين، أحدهما تركي والآخر أذربيجاني، إثر شجار انتهى بطعن مواطن محلي مساء السبت. وفي إطار التحقيقات، تم توقيف 45 شخصا من البلدين، وأمرت السلطات بترحيل 8 منهم، فيما فُرضت غرامات مالية على 7 آخرين.

ورد العشرات من السكان المحليين في الجبل الأسود على واقعة الطعن أمس الأحد بتخريب سيارات تحمل لوحات أرقام تركية وأجبروا بعض الأتراك على الاختباء في ملهى ليلي، كما تعرض مطعم يديره أتراك في وسط العاصمة للاقتحام وتحطمت نوافذه مساء أمس.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة تدخلت لمنع حشد كبير من المتظاهرين، كانوا يرددون شعارات مناهضة للأتراك، من الاقتراب من المبنى الذي يُحتجز فيه الموقوفون في إحدى ضواحي العاصمة.

وأعلنت النيابة العامة أن أعمال العنف أدت إلى إلحاق أضرار بمركبتين وممتلكات تجارية تعود لمواطن تركي، مشيرة إلى فتح تحقيق في احتمال وقوع جرائم كراهية ذات طابع عنصري أو عرقي.

وفي أعقاب هذه التطورات، أعلن رئيس الوزراء ميلويكو سباييتش تعليق دخول المواطنين الأتراك دون تأشيرة، وهو النظام المعمول به منذ عام 2008، مؤكدا أن القرار يأخذ بعين الاعتبار أوضاع نحو 14 ألف مواطن تركي يقيمون حاليا في البلاد.

من جانبه، ندد الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش بأعمال العنف والخطاب المعادي للأتراك، داعيا إلى التهدئة، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لا مكان للوصم الجماعي أو تحميل شعب بأكمله مسؤولية فردية".

في المقابل، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الجبل الأسود ونظيره إرفين إبراهيموفيتش اليوم الاثنين.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تتوقع من سلطات الجبل الأسود اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحقوق المواطنين الأتراك.

ويشير المسؤولون إلى زيادة في عدد المواطنين الأتراك الذين يفتحون شركات أو يبحثون عن عمل في الجبل الأسود، وهي دولة صغيرة على البحر الأدرياتيكي يبلغ عدد سكانها حوالي 620 ألف نسمة وتعتمد بشكل كبير على السياحة، وذلك قبل انضمامها المتوقع إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة.

وتُظهر بيانات رسمية صادرة في فبراير/شباط الماضي أن الجبل الأسود تستقبل سنويا نحو 320 ألف زائر من تركيا، و230 ألفا من روسيا، إلى جانب حوالي 15 ألفا من أذربيجان.