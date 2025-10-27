البرازيل: حل نهائي للأزمة مع الولايات المتحدة في غضون أيام

توقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الاثنين إبرام اتفاق تجاري بين البرازيل والولايات المتحدة في غضون أيام، يخفف من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن في أعقاب توتر العلاقات بين البلدين.

وقال دا سيلفا للصحفيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور "أنا على ثقة من أنه في غضون أيام قليلة سنتوصل إلى حل نهائي بين الولايات المتحدة والبرازيل، حتى تستمر الحياة بخير وسعادة".

وأضاف أن اللقاء الذي عقده مع الرئيس الأميركي أمس الأحد في كوالالمبور كان مفاجئا، موضحا أن دونالد ترامب لم يقطع له وعودا لكنه أكد أنهما سيتوصلان لاتفاق.

والتقى لولا دا سيلفا بالرئيس الأميركي في كوالالمبور بعد أن ناشده هذا الشهر إلغاء الرسوم الجمركية العقابية البالغة 50% على الواردات البرازيلية.

وباشر ترامب اختبار قوة سياسيا اقتصاديا مع نظيره البرازيلي، ففرض رسوما جمركية مشددة على المنتجات البرازيلية، كما فرض عقوبات اقتصادية على القاضي ألكسندر دي مورايس وزوجته لاتهامه بشن حملة موجهة سياسيا على الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، حليف ترامب، وحُكم على دي مورايس الشهر الماضي بالسجن 27 عاما لإدانته بالضلوع في محاولة انقلاب عام 2022.

وبعد فترة طويلة من التوتر، بدأت العلاقات تتحسن بين ترامب ودا سيلفا حين التقى الرئيسان بشكل وجيز على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وعندما سأل أحد الصحفيين ترامب الأحد عما إذا كانت قضية بولسونارو ستشكل جزءا من محادثاته مع دا سيلفا، أجاب "هذا ليس من شأنك".

لكنه أكد للرئيس البرازيلي "من المفترض أن نتوصل إلى اتفاقات جيدة لبلدينا"، مضيفا "أعتقد أننا سنقيم علاقة جيدة جدا في نهاية المطاف".

وتبدو مواقف الرئيسين متعارضتين تماما حول مسائل مثل التعددية والتجارة الدولية ومكافحة التغير المناخي.