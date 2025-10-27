الأمن السوري يعتقل النائب العام العسكري في نظام الأسد

أعلنت قوات الأمن السوري، اليوم الاثنين، القبض على النائب العام العسكري السابق في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، نائف صالح درغام.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، شمال غربي البلاد، فقد تم "القبض على المجرم نائف درغام، النائب العام العسكري في سوريا إبان حكم النظام البائد"، دون ذكر تفاصيل العملية التي قادت إلى القبض عليه.

وجاء في بيان وزارة الداخلية السورية، "تمّت إحالة درغام إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ويُعدّ درغام من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية في مؤسسات الدولة إبان فترة حكم بشار الأسد، منها منصب النائب العام العسكري، وكانت تتبعه المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

ومنذ إطاحة نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتقلت أجهزة الأمن السورية العديد من الضباط وقادة المليشيات والمسؤولين السابقين الضالعين في جرائم ضد السوريين.