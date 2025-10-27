إسرائيل تغتال شقيقين في لبنان وتتهم اليونيفيل بإسقاط مسيرة

قُتل شقيقان، الاثنين، في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت منشرة أخشاب في بلدة البياض بقضاء صور، جنوب لبنان، بينما اتهم جيش الاحتلال قوات اليونيفيل بإسقاط مسيرة إسرائيلية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الغارة الإسرائيلية أصابت محل نجارة على أطراف البلدة، ما أدى إلى "استشهاد شقيقين كانا داخل المكان".

كما أضافت الوكالة أن طائرات إسرائيلية مسيرة حلقت على علو منخفض فوق مناطق عدة في قضاء الزهراني ومحيط ميس الجبل، حيث ألقت إحداها قنبلة صوتية دون وقوع إصابات.

وتشهد المناطق الجنوبية منذ أسابيع تصعيدا إسرائيليا متزايدا شمل استهداف منازل ومنشآت مدنية، في وقت تزعم فيه تل أبيب أنها تنفذ عمليات ضد مواقع لحزب الله.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون في وقت سابق إن الجنوب اللبناني يتعرض لـ"عدوان سافر يستهدف منشآت مدنية دون مبرر أو ذريعة".

ويأتي هذا التصعيد بينما تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف النار الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، الذي قضى بانسحابها من 5 تلال إستراتيجية لا تزال تحتلها حتى الآن، بعد حرب استمرت نحو عام وأوقعت أكثر من 4 آلاف قتيل و17 ألف جريح في لبنان.

إسرائيل تتهم اليونيفيل

في سياق آخر، اتهم الجيش الإسرائيلي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بإسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة كانت تنفذ "مهمة روتينية لجمع المعلومات الاستخبارية" فوق منطقة كفركلا الحدودية.

وقال المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني على منصة إكس إن "تحقيقا أوليا أظهر أن قوات اليونيفيل أطلقت النار عمدا على المسيرة وأسقطتها".

وأشار شوشاني إلى أن الجيش ألقى قنبلة في المنطقة بعد سقوط الطائرة، لكنه لم يطلق النار على قوات الأمم المتحدة.

في المقابل، أكدت اليونيفيل في بيان الأحد أن إحدى طائرات الاستطلاع الإسرائيلية حلقت فوق دورية تابعة لها "بشكل هجومي"، ما دفع عناصرها إلى استخدام "التدابير الدفاعية اللازمة لتحييدها".

وأشار البيان إلى أن الحادثة "تعكس استهتارا بأمن وسلامة قوات حفظ السلام".

وأوضحت القوة الأممية لاحقا أن مسيرة إسرائيلية ثانية اقتربت من الدورية نفسها قرب كفركلا وألقت قنبلة، أعقبها إطلاق دبابة إسرائيلية قذيفة مباشرة باتجاه عناصرها، مؤكدة أن "الحادث لم يسفر عن إصابات أو أضرار".