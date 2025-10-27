إسرائيل تؤكد إسقاط اليونيفيل مسيّرة لها جنوبي لبنان

اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بإسقاط مسيّرة تابعة له كانت تقوم بمهمة لجمع معلومات فوق جنوب لبنان.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني على منصة إكس "أُسقطت بالأمس طائرة استطلاع إسرائيلية مسيّرة في منطقة كفركلا في جنوبي لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات الاستخبارية في المنطقة".

وذكر أن التحقيق يشير إلى أن قوات اليونيفيل المتمركزة في الجوار أطلقت النار بشكل متعمد على المسيرة وأسقطتها.

وأضاف أنه بعد إسقاط المسيّرة، ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة في المنطقة التي سقطت فيها، مؤكدا أن قواته لم تطلق النار على قوات اليونيفيل.

إسقاط أول مسيّرة

وكانت اليونيفيل أعلنت في بيان أمس الأحد أن طائرة إسرائيلية مسيّرة حلقت فوق إحدى دورياتها بشكل هجومي، مؤكدة اتخاذها التدابير الدفاعية المضادة الضرورية لتحييد الطائرة المسيّرة، لتسقط بذلك أول مسيّرة إسرائيلية بتاريخها.

وتابع البيان أن الحادثة تظهر استهتارا بسلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تنفذ المهام المنوطة بها من قبل مجلس الأمن في جنوبي لبنان، كما تعد انتهاكا للقرار 1701 ولسيادة لبنان.

وفي وقت لاحق، قالت اليونيفيل إن طائرة مسيّرة ثانية اقتربت من دوريتها العاملة قرب كفركلا وألقت قنبلة.

وأضافت "بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة اتجاه قوات حفظ السلام. ولحسن الحظ، لم يصب أي من عناصر اليونيفيل بأذى ولم تلحق أي أضرار بممتلكاتهم أو معداتهم".

يذكر أنه في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت اليونيفيل إصابة أحد جنودها بجروح طفيفة إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت قرب موقع تابع لقواتها في كفركلا.

وتأسست اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم عززت مهامها بعد حرب يوليو/تموز 2006 والقرار الأممي 1701، حيث انتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني.