أردوغان وستارمر يؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا بين مسؤولين من البلدين، في أنقرة، حيث تم توقيع بعض الاتفاقيات والتأكيد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وعقب لقاء ثنائي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، انتقل أردوغان وستارمر إلى جلسة مباحثات موسعة على مستوى الوفود.

وشارك في الاجتماع من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، وحسن دوغان مدير مكتب الرئيس، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، وسفير تركيا لدى لندن عثمان قوراي أرطاش، وكبير مستشاري الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش، وقائد القوات الجوية ضياء جمال قاضي أوغلو.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع ستارمر عقب المحادثات إنه "تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ومنع انتهاكه، ويجب لجم إسرائيل"، مشددا على ضرورة "إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة بالنظر إلى اقتراب (فصل) الشتاء".

يوروفايتر تايفون

كما أشاد الرئيس التركي بقرار بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حين قال ستارمر إن بريطانيا وتركيا تسعيان للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيدا بدور تركيا في هذا الصدد.

من جهة أخرى، وقّع أردوغان وستارمر اتفاقية تعاون بين تركيا وبريطانيا بشأن مقاتلة "يوروفايتر تايفون"، إذ تم التوقيع على الترتيبات التنفيذية بشأن توريدها خلال المحادثات بين وفدي البلدين.

وقال أردوغان إن التعاون بشأن مقاتلات "يوروفايتر تايفون" مع المملكة المتحدة سيفتح الباب أمام مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية، معتبرا الاتفاقية بين البلدين "علامة جديدة على العلاقات الإستراتيجية بين تركيا وبريطانيا بصفتهما حليفين وثيقين".

كما أبدى أردوغان عزم الطرفين على زيادة الحجم التجاري إلى 30 مليار دولار في المرحلة الأولى، ثم إلى 40 مليار دولار لاحقا.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل ستارمر إلى أنقرة في زيارة رسمية، إذ كان في استقباله بقاعدة "مرتد" الجوية، وزير الدفاع التركي يشار غولر.