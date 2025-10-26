شهيد ومصابون بنيران الاحتلال بالضفة والمستوطنون يهاجمون مزارعي الزيتون

أفاد مصدر طبي للجزيرة باستشهاد فلسطيني، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز ميتار (جنوب الخليل) كما أُصيب 6 آخرون برصاص إسرائيلي خلال اقتحامين منفصلين في مخيم الأمعري بمدينة البيرة وبلدة قباطية (جنوب جنين) بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب عند حاجز ميتار، مما أدى إلى استشهاده في المكان.

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد المواطن محمد بسام تياهة شعور (20 عاماً) برصاص إسرائيلي قرب بلدة الظاهرية، وأضافت المصادر أن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان الشهيد إلى مستشفى دورا الحكومي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال اقتحامها بلدة قباطية، مما أدى لإصابة شابين. كما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابتين خطيرتين برصاص جيش الاحتلال في البلدة، ونقلتهما إلى مستشفى جنين الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قباطية وأطلقت الرصاص الحي في منطقة المقاهي.

ومن جانب آخر، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري "وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بالرصاص، أحدهم في البطن وآخر في القدم".

كما أوضحت وزارة الصحة بالقطاع -في بيان- أن اثنتين من الإصابات وصلتا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله "إحداهما بحالة خطيرة في البطن".

اقتحامات واعتقالات

وشنت قوات الاحتلال -فجر اليوم- حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على أصحابها، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية.

وقد شهدت بعض المناطق مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال التصدي لعمليات الاقتحام. ففي الخليل، اعتقل جيش الاحتلال 5 فلسطينيين بعد مداهمة أحياء مختلفة في المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد أحمد خروب، إضافة إلى علاء ونور أبو صفية وفوزي زيد، عقب اقتحام مخيم الجلزون شمال المدينة.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة كوبر شمال رام الله، واعتقلت أحد الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة، في إطار سياسة الاحتلال المستمرة بملاحقة الأسرى المحررين وتهديدهم بإعادة الاعتقال.

أما في طولكرم، فقد داهمت قوات الاحتلال الحي الجنوبي واعتقلت شخصا، في حين نفذت هذه القوات حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.

وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من جهة حاجز الطور، وانتشرت في أحياء المعاجين وكروم عاشور والمخفية، إضافة إلى البلدة القديمة، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة.

وفي القدس المحتلة، أصيب عامل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، حيث أفاد الهلال الأحمر بأن المصاب أُصيب في الفخذ ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتواصل القوات الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين قرب الجدار في مناطق عدة، مطلقة النار عليهم أو معتقلة إياهم لمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة.

ومن جهته، كشف شاهر سعد (الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين) أن قوات الاحتلال تسببت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 باستشهاد 44 عاملا فلسطينيا، كما سجلت أكثر من 30 ألف حالة اعتقال بحق العمال الذين يحرمون من دخول أماكن عملهم.

اعتداءات المستوطنين

وواصل المستوطنون هجماتهم ضد قاطفي زيتون فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، ضمن موجة غير مسبوقة من العنف وفق ما أورده إعلام إسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا مزارعين في بلدة المغير (شرق رام الله) وسط الضفة، خلال تأدية أعمالهم بقطف الزيتون، وسرق المهاجمون ثمار الزيتون قبل فرارهم من المكان.

وجنوبي الضفة، قالت مصادر محلية إن المستوطنين اقتلعوا نحو 50 شجرة زيتون في أرض ببلدة الشيوخ (شرق الخليل) والتي يملكها الفلسطيني عارف محمود عويضات.

كما واصل مستوطنون في بلدة بيت عوا (غربي الخليل) أعمال حراثة أكثر من 500 دونم من الأراضي الزراعية والتي بدؤوها منذ أيام، في محاولة لفرض السيطرة عليها، بحسب ذات المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المستوطنين قدِموا من مستوطنة نجهوت، واقتحموا أراضي البلدة وواصلوا أعمال الحراثة، حيث يسعون للسيطرة على الأراضي الممتدة بين قرية سكة وبلدة بيت عوا، والتي تبلغ مساحتها أكثر من ألف دونم من السهول الخصبة.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، مع حلول موسم قطف الزيتون الذي يبدأ عادة في الثلث الثاني من أكتوبر/تشرين الأول كل عام.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) نفذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال عامي الإبادة بغزة تسببت في استشهاد 33 مواطنا، وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية.

وخلال العامين الماضيين، أسفرت موجة العنف المتصاعدة بالضفة عن استشهاد 1058 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.