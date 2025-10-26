مصرع اثنين وجرح آخرين بحريق خط أنابيب نفط في العراق

قال مسؤولون في حقل الزبير النفطي بالعراق اليوم الأحد إن عاملين اثنين على الأقل لقيا حتفهما جراء حريق اندلع في خط أنابيب، كما تسبب الحريق في إصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وذكر المسؤولون أن الحريق اندلع بينما كان عاملون يجرون عمليات لحام بالقرب من خط الأنابيب، واندلع الحريق في جزء من خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من حقل الزبير إلى مستودعات مجاورة.

وأضاف المسؤولون أن إنتاج الحقل -الواقع جنوب البلاد- لم يتأثر ويبلغ حاليا 400 ألف برميل يوميا.

حادث تسرب

وقالت شركة نفط البصرة في بيان "في الساعة الثالثة وعشر دقائق مساء تكللت جهود فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط البصرة والجهات الساندة بالنجاح في إيقاف الحريق الذي اندلع صباح اليوم في مستودع زبير1 بشكل كامل".

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان "حصل حادث تسرب في إحدى منظومات الغاز في مستودع زبير 1، وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، مما أسفر عن حريق في منظومة الضخ".

ويعتمد العراق بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، لا سيما في قطاعي البناء والنقل. ويعاني البلد من بنى تحتية متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدي مرارا إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

وقضى 61 شخصا في 17 يوليو/تموز في حريق مركز تجاري بعد أيام من افتتاحه في مدينة الكوت بمحافظة واسط شرقي البلاد.