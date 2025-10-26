هآرتس: الجيش نقل مخلفات بناء من غلاف غزة إلى داخل القطاع

ذكرت صحيفة هآرتس أنه وفقا لوثائق وشهادات حصلت عليها، فقد ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي كميات كبيرة من النفايات والقمامة من منطقة مستوطنات غلاف غزة، وخاصة نفايات البناء، داخل القطاع.

ووفقا لهآرتس، فقد أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها وصوّرت مؤخرا، شاحنات تخرج من منطقة الغلاف وتدخل إلى داخل قطاع غزة وهي محملة بنفايات بناء، حيث تسير الشاحنات لمسافة تتراوح بين 200 و300 متر بعد السياج بالقرب من معبر كيسوفيم، وتفرغ حمولتها على جانبي الطرق، وليس في مواقع مخصصة، قبل أن تعود فارغة إلى داخل إسرائيل.

وأشارت إلى أن هذه الكميات الضخمة من نفايات البناء والقمامة التي خلّفها الجيش خلال الحرب نتجية لإنشاء عشرات القواعد والمقرات التي استخدمتها القوات كنقاط تمركز قرب الحدود، حيث أُجريت فيها أعمال بنية تحتية وتجريف مبان وبناء أسوار وطرق وحواجز إسمنتية.

ونقلت عن ضباط في جيش الاحتلال أن القادة الميدانيين هم من اتخذوا قرار نقل النفايات إلى داخل القطاع.

ووفقا لشهادة أحد الضباط، فقد سمح للشاحنات المملوكة لشركات خاصة بإلقاء النفايات في أي مكان تراه مناسبا.

يذكر أن كمية الركام التي خلفها قصف الاحتلال في القطاع تتجاوز 61 مليون طن في المجمل، ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، ستستغرق إزالة هذا الركام 21 عاما كاملة، حتى مع توفر الآليات الكافية والوسائل المناسبة.

وحسب تلك التقديرات، فإن التكلفة الأولية لإزالة الركام ونقله فقط تقدر بـ1.2 مليار دولار، دون احتساب تكاليف إعادة الإعمار أو تهيئة الطرقات والبنية التحتية.