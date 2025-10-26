مليشيا كولومبية تهدد بقتال الولايات المتحدة

أعلن فصيل منشق عن حركة فارك الكولومبية أنه سيقاتل الولايات المتحدة في حال انتهكت سيادة كولومبيا، في ظلّ تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن عمليات بريّة ضدّ تجار المخدرات هناك.

وقالت مليشيا "هيئة الأركان العامة المركزية" في بيان أمس السبت "نحن معتادون على قتال من ينبغي قتالهم، ولطالما كنا معارضين شرسين للامبراطورية الأميركية".

وأَضاف البيان "لن نسمح بأي تدخل عسكري ولا أي انتهاك لسيادة كولومبيا".

وكانت مليشيا "هيئة الأركان العامة المركزية" من أبرز الفصائل التي رفضت اتفاق السلام الموقع بين قوات فارك والحكومة الكولومبية عام 2016.

43 قتيلا

وتشن الولايات المتحدة، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، غارات معظمهما في البحر الكاريبي، مستهدفة زوارق تقول إنها لتجار مخدرات.

وأعلنت واشنطن مسؤوليتها عن 10 غارات أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقل.

وقد أججت هذه الغارات التوترات الإقليمية، ولا سيما مع فنزويلا وكولومبيا.

ويتهم ترامب نظيره الكولومبي غوستافو بيترو بأنه لا يفعل شيئا لمكافحة تجارة المخدرات، وقد فرض عليه عقوبات اقتصادية.

وهدد الرئيس الأميركي بأن تكون الخطوة التالية "عملية بريّة".

وتسيطر مليشيا "هيئة الأركان العامة" على إنتاج المخدرات في مناطق عدة من البلاد، وخصوصا قرب الحدود مع فنزويلا.