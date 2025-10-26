مغردون: إسرائيل تسعى لفرض "نموذج لبنان" في غزة

رغم مرور أكثر من أسبوعين على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق تتواصل وسط تصاعد المخاوف من انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية وتركية وأميركية.

فقد شن سلاح الجو الإسرائيلي أمس السبت غارة جوية استهدفت سيارة مدنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، في أول إعلان رسمي للجيش الإسرائيلي عن استهداف عناصر من المقاومة الفلسطينية منذ إعادة العمل بالتهدئة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الاحتلال استهداف عناصر من المقاومة منذ عودة سريان التهدئة، وذلك بعد الغارات العنيفة التي شنها الأحد الماضي على مناطق متفرقة من القطاع وأسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين في أكبر خرق للاتفاق المبرم في التاسع من الشهر الجاري.

إسرائيل تخترق اتفاق وقف إطلاق النار وتزعم تنفيذ عملية اغتيال لقائد في سرايا القدس باستهداف سيارته في النصيرات وسط قطاع غزة. إسرائيل تسعى لتغيير اتفاق وقف إطلاق النار لتطبيقه بالقوة على الطريقة اللبنانية، عكس ما تم الاتفاق عليه، وبضمان الوسطاء. هذه مجرد البداية فقط pic.twitter.com/iEpxPO3ndE — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 25, 2025

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مسيرة أغارت بدقة على عنصر من حركة الجهاد الإسلامي كان يخطط لتنفيذ مخطط إرهابي على المدى الزمني الوشيك".

وأفادت مصادر طبية بوصول 4 مصابين جراء الاستهداف إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات، وصفت حالة أحدهم بأنها خطرة جدا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القيادة الجنوبية لا تزال تنتشر وفق صيغة اتفاق وقف إطلاق النار وتعمل "لإزالة أي تهديد فوري".

غضب شعبي

وأثارت هذه الخروق موجة غضب واسعة في الشارع الغزي، حيث عبّر ناشطون ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لما وصفوها بـ"محاولات إسرائيلية لفرض اتفاق وقف إطلاق النار بالقوة" مثل النهج الإسرائيلي في لبنان.

الاحتلال يقصف دراجة نارية في النصيرات وسط قطاع غزة قبل قليل في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي خطوة يُفهم منها بدء سيناريو "نموذج لبنان" باستهداف المقاومين في غزة. الكل سيُغمض عينيه، وسيظل الاتفاق عالقا بين "خط دموي أصفر"، واغتيالات فردية.. وتلاعب فيما تبقى من بنود.. لتصبح… — Mohammed Haniya (@mohammedhaniya) October 25, 2025

ورأى مغردون أن الاحتلال يسعى لتطبيق نموذج لبنان في غزة عبر تنفيذ اغتيالات فردية واستهداف مقاومين تحت ذرائع "منع التهديدات"، مشيرين إلى أن هذا السلوك يهدف إلى خلق واقع أمني جديد يخدم إسرائيل ويضعف المقاومة.

وقال أحد النشطاء "نتنياهو يريد تطبيق نموذج لبنان في غزة، وإذا لم يتم إيقافه سيكرر ذلك كل دقيقة".

وأضاف آخر "يجري تنفيذ سيناريو لبنان في غزة، ولكن بشكل أسوأ".

تحذيرات من التصعيد

وأشار مدونون إلى أن استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار يؤكد أن نواياها لم تتغير، وأنها تستخدم الاتفاق غطاء مؤقتا لإعادة ترتيب صفوفها واستئناف عدوانها.

وأكد آخرون أن ما جرى في النصيرات رسالة واضحة أن الاحتلال لا يعرف سوى لغة القوة، ولا يلتزم بأي اتفاق إلا إذا فُرض عليه بالقوة.

نفّذت قوات الاحتلال عملية اغتيال جبانة قبل قليل في مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى، هناك حالة غضب وحنق في الشارع الغزي بسبب ما جرى، ولكنه غضب وحنق في سياق متوقع، فمنذ اللحظة الأولى كانت هناك توجهات إسرائيلية واضحة تجاه تكرار سيناريو جنوب لبنان في غزة، وأصوات تطالب المقاومة… — Ali Abo Rezeg (@ARezeg) October 25, 2025

وحذر ناشطون من أن صمت الوسطاء سيشجع إسرائيل على تكرار مثل هذه الاغتيالات كما يحدث في لبنان، داعين إلى الضغط على تل أبيب لوقف خروقاتها والالتزام ببنود الاتفاق الذي تم توقيعه في شرم الشيخ.

نتنياهو يسعى لتفجير الاتفاق

ويرى مدونون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى منذ بداية الهدنة إلى تفجير الاتفاق تدريجيا تحت ذرائع متعددة، من بينها قضية الأنفاق والسلاح وإعادة جثث المخطوفين، في محاولة لفرض وقائع جديدة ميدانيا وسياسيا.

على كل خرق في غزة يجب أن يكون ردّ موحّد من الفصائل متى توفرت الفرصة “لكل فعل ردة فعل”؛ لا نريد تكرار سيناريو جنوب لبنان.#غزة #الردع — أحمد بن سالم الاخزمي (@AaaAkhza) October 26, 2025

وحذر مدونون آخرون من أن استمرار هذه الخروقات قد يدفع الوضع الميداني في قطاع غزة إلى نقطة الانفجار، مما يهدد بانهيار الهدنة الهشة وعودة دوامة التصعيد العسكري من جديد، في وقت يعاني فيه القطاع من كارثة إنسانية متفاقمة.