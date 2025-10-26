مستشار ترامب يطالب الدعم السريع بحماية المدنيين في الفاشر

قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، إن العالم يراقب بقلق بالغ أفعال قوات الدعم السريع والوضع في مدينة الفاشر بالسودان، مطالبا بحماية المدنيين.

ودعا بولس لفتح ممرات إنسانية "فورا" لتمكين المدنيين في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، من الوصول إلى مناطق آمنة، قائلا إن على قوات الدعم السريع التحرك فورا لحماية المدنيين بالمدينة.

وأعلنت قوات الدعم السريع، صباح اليوم الأحد، سيطرتها على مدينة الفاشر، وذلك بعد حصار استمرّ أكثر من عام.

وقالت مصادر عسكرية سودانية للجزيرة إن الجيش السوداني أخلى مقر قيادة فرقة في مدينة الفاشر "لأسباب تكتيكية".

وفي حال سقوط الفاشر، سيعني ذلك سيطرة الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس، وتقسيم البلاد بين شرق يسيطر عليه الجيش السوداني وغرب تحت سيطرة الدعم السريع.

هدنة إنسانية عاجلة

وكان مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية أعلن، أمس السبت، أن المجموعة الرباعية الدولية بحثت، أول أمس الجمعة بواشنطن، جهود التوصل لـ"هدنة إنسانية عاجلة ووقف دائم لإطلاق النار"، بالسودان، وشكّلت لجنة مشتركة للتنسيق بشأن الأولويات العاجلة في البلاد.

وتشكلت الرباعية الدولية بقيادة الولايات المتحدة، في سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية في السودان، وتضم أيضا السعودية والإمارات ومصر.

ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها.

وخلّفت الحرب نحو 20 ألف قتيل وتشريد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية.