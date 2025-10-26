مداهمات واعتقالات للاحتلال بالضفة واعتداءات المستوطنين على المزارعين مستمرة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، 19 فلسطينيا، كما اندلعت مواجهات في اقتحامات نفذها بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، في حين استمرت اعتداءات المستوطنين على مزارعين فلسطينيين بالتزامن مع موسم قطف الزيتون.

وقال تلفزيون فلسطين إن الجيش الإسرائيلي "اعتقل أكثر من 15 عاملا من منطقة عين الهوية قرب قرية حوسان، غربي بيت لحم"، ووفق شهود عيان للأناضول، فإن الاعتقال جاء خلال محاولة العمال دخول إسرائيل، بحثا عن عمل.

وفي شمالي الضفة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت للمستشفى 3 جرحى، طفلان (15 عاما)، أصيبا برصاص حي في الأرجل، أحدهما إصابته خطِرة، وشاب (18 عاما) أصيب برصاص حي في القدم، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لطوباس.

وقالت سرايا القدس – كتيبة طوباس: إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في عدة محاور وأمطروها بالرصاص وفق ظروف الميدان.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين منهم مطارد خلال ملاحقتهم قرب بلدة مركة جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا في حي دبّة العطاري بمدينة جنين وسط تحليق للطائرات المسيرة، ليدفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للموقع. وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر فلسطينية إن الاحتلال أغلق المنطقة قبل أن يقتحم المنزل المحاصر، ومن ثم تلاحق القوات الخاصة مطاردا تمكن من الانسحاب من المنزل تجاه بلدة مركة جنوب المدينة.

وأعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية جبع تصدوا لقوات العدو المقتحمة للبلدة وفق ظروف ومعطيات الميدان، واستهدفوا الآليات العسكرية بعدد من العبوات الناسفة.

كاميرا توثق إحراق مستوطنين مركبة في بلدة دير دبوان شرق رام الله بالضفة الغربية#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/lyYSHD7CUA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 25, 2025

وفي جنين أيضا، أكدت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة سيلة الظهر، عقب اقتحام قوة من جيش الاحتلال البلدة، مشيرة إلى مداهمة عدد من المنازل في البلدة وتحطيم محتوياتها.

بدورها، قالت إذاعة صوت فلسطين إن جيش الاحتلال اعتقل شابا خلال اقتحام قرية دير أبو ضعيف، شرقي جنين، كما اقتحم بلدة كفردان غربي المدينة.

وشمالي الضفة أيضا، قالت الإذاعة إن جيش الاحتلال اقتحم محيط مخيم عسكر القديم في نابلس مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز.

ووسط الضفة، ذكر تلفزيون فلسطين أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حزما، شمالي شرق القدس المحتلة.

وأشار إلى أن الجيش أجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها وانتشر في شوارع البلدة.

هجمات المستوطنين

هاجم مستوطنون قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم، واعتدوا على منازل الفلسطينيين. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت سيارة الإسعاف من الوصول إلى أحد المصابين جراء اعتداء المستوطنين.

في الأثناء، قالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين اقتحموا منطقة القرينات في بلدة صوريف شمالي الخليل، وأحرقوا سيارة فلسطينية وأضرموا النار في أحد المنازل.

في سياق آخر أفادت مصادر للجزيرة أن مزارعين أصيبوا بحالات اختناق وحروق في بلدة كفر مالك شمالي شرق رام الله خلال هجوم من مستوطنين عليهم بالغاز السام ورشاش الفلفل أثناء قطفهم ثمار الزيتون.

كما أفاد مراسل الجزيرة باقتحام مستوطنين منطقة المناطير في البلدة تحت حماية قوات الاحتلال التي كانت في المكان دون أن تتدخل لوقف الاعتداء. وقال إن المزارعين تصدوا للمستوطنين الذين صعدوا من اعتداءاتهم في القرى والبلدات بالضفة الغربية خلال موسم قطف الزيتون.

ووثقت صور اعتداء مستوطن وجنود إسرائيليين على سيدة فلسطينية مسنة وزوج ابنتها، أثناء قيامهما بقطف ثمار الزيتون مساء أمس في بلدة نحالين غربي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال قامت باعتقالهما بعد الاعتداء قبل أن يتم الإفراج عنهما صباح اليوم.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1058 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.