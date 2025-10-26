فرز الأصوات في كوت ديفوار وسط توقعات بفوز الرئيس وتارا

أخبار|كوت ديفوار

An Independent Electoral Commission of Ivory Coast (CEI) official empties a ballot box as they count votes at the Notre-Dame College, in Plateau, the business district of Abidjan, on October 25, 2025 after polls closed during Ivory Coast's presidential elections.
لجنة انتخابات كوت ديفوار تواصل إحصاء الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت (الفرنسية)
Published On 26/10/2025
آخر تحديث: 20:06 (توقيت مكة)

تجري عملية فرز الأصوات في كوت ديفوار عقب انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، يُتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها الرئيس المخضرم الحسن وتارا بولاية رابعة.

وقد سُجل نحو 9 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم أمس السبت في سباق تنافس فيه 5 مرشحين، وسط غياب أبرز وجوه المعارضة، إذ مُنع الرئيس السابق لوران غباغبو من الترشح بسبب إدانة جنائية، وأُقصي المدير التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس، تيجان تيام، بسبب حصوله على الجنسية الفرنسية.

Independent Electoral Commission of Ivory Coast (CEI) officials count votes at the Notre-Dame College, where a painting of Ivory Coast's first President Felix Houphouet-Boigny is seen on a wall, in Plateau, the business district of Abidjan, on October 25, 2025 after polls closed during Ivory Coast's presidential elections.
مسؤولو لجنة الانتخابات في كوت ديفوار يفرزون الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (الفرنسية)

ويرى منتقدون أن استبعاد شخصيات رئيسية منح وتارا (83 عاما) أفضلية غير عادلة ومهد الطريق لفوزه مجددا.

وقد دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، مما جعل نسبة المشاركة عاملا حاسما.

ويتصدر السباق الرئيس وتارا مستندا إلى ما يقرب من 15 عاما من النمو الاقتصادي والاستقرار النسبي.

من المتوقع صدور النتائج الأولية خلال 5 أيام، وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، ستُجرى جولة إعادة بين المرشحين المتصدرين.

وكانت صناديق الاقتراع قد أُغلقت مساء السبت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد يوم انتخابي وصف بالهادئ نسبيا، رغم التوترات السياسية التي سبقت العملية.

Voters wait to receive ballot papers from Independent Electoral Commission of Ivory Coast (CEI) officials at a polling station inside the Felix Houphouet Boigny Stadium in Abidjan, on October 25, 2025 during Ivory Coast's presidential elections. (Photo by EMMANUEL CROSET / AFP)
ناخبون ينتظرون تسلم أوراق الاقتراع داخل مركز اقتراع في أبيدجان أمس السبت (الفرنسية)

وشارك في الانتخابات أكثر من 8 ملايين ناخب مسجلين في استحقاق يُنظر إليه على أنه مفصلي لمستقبل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، التي شهدت خلال العقدين الماضيين اضطرابات سياسية وحروب أهلية متكررة.

لم يكن أي من منافسي وتارا الأربعة يمثل حزبا راسخا، بينما حاول جان لويس بيلون استقطاب أنصار حزبه الديمقراطي السابق، وسعت سيمون غباغبو إلى كسب دعم أنصار زوجها السابق.

أما التصويت اليساري، فتوزع بين غباغبو وأهوا دون ميلو، في حين مثلت هنرييت لاغو أدجوا تحالفا وسطيا.

epa12481271 Incumbent Ivory Coast's President Alassane Ouattara, who is running for re-election, casts his vote during the presidential election in Abidjan, Ivory Coast, 25 October 2025. According to the Independent Election Commission, some 8.7 million registered voters are expected to cast their votes in more than 25,000 voting locations across the country. EPA/LEGNAN KOULA
الرئيس الحسن وتارا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت (الأوروبية)

ورغم أجواء هادئة في بعض مراكز الاقتراع، فإن التوتر السياسي لا يزال قائما، خاصة مع توقعات فوز وتارا، ونشر 44 ألف عنصر أمن، وحظر التظاهر، في ظل ذكريات دامية لانتخابات 2010.

تُعد كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو في العالم، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، وقد شهدت خلال السنوات الماضية جهودا لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، خاصة في مجالات التعدين والبنية التحتية.

ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، أبرزها البطالة، والتفاوت الاقتصادي، وغياب التمثيل السياسي للشباب والنساء.

المصدر: الجزيرة + وكالات

