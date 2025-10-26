"عندما تحتاج إنجاز الأمور بسرعة".. شركة ألمانية تسوق لرافعة لصوص اللوفر

أثار إعلان تسويقي جريء، من شركة بوكر الألمانية للرافعات، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن استغلت استخدام لصوص متحف اللوفر لأحد منتجاتها في عملية السرقة الشهيرة للترويج لعلامتها التجارية بطريقة غير تقليدية.

ولا تزال قصة سرقة متحف اللوفر تثير فضول العالم حتى اليوم، فمن سرعة التنفيذ ودقته المذهلة إلى القيمة الهائلة للمسروقات، مرورا بالخلل الأمني الذي سمح بحدوثها، وصولا إلى أدق تفاصيلها التي بدت كمشهد من فيلم متقن الإخراج.

غير أن أكثر ما لفت الأنظار وأثار الدهشة هو المقطع الذي وثق لحظة فرار اللصوص، حيث استخدموا رافعة ألمانية الصنع من شركة بوكر، من طراز أجيليو المخصص لنقل الأثاث حتى وزن 400 كيلوغرام والذي يمتاز بهدوئه وعدم إثارته للانتباه.

ولم تشعر الشركة المصنعة للرافعة بالحرج من استخدام لصوص لمنتجها، بل على العكس استغلت الحادثة للترويج لمنتجاتها عبر وسائل التواصل بمنشور قالت فيه "عندما يكون عليك أن تنجز بسرعة".

وكشف أليكساندر بوكر مدير الشركة عن كواليس الفكرة التسويقية قائلا "سمعنا عن السرقة في متحف اللوفر يوم الأحد، وتمكنا بسرعة من التأكد أن الجهاز المستخدم في الجريمة هو رافعتنا، وبمجرد أن علمنا أنه لم يصب أحد بأذى بدأنا نتلقى رسائل من الموظفين".

وأضاف أنه بدأ مع زوجته يضعان أفكارا تسويقية، موضحا أن ما يميز أجهزتهم هو سهولة تجهيزها وسرعة تشغيلها بشكل قانوني، وأن زوجته هي من جاءت بفكرة الشعار الإعلاني "عندما تحتاج إلى إنجاز الأمور بسرعة".

ورصد برنامج شبكات (2025/10/26) جانبا من تفاعل مستخدمي وسائل التواصل مع إعلان الشركة للرافعة التي استخدمها اللصوص لسرقة اللوفر، ومنها ما كتبه رافي معبرا عن إعجابه بتصرف الشركة:

فكرة تسويقية بامتياز تستحق الاحترام والمكافأة، هكذا هو الفريق القادر على الاستفادة من كل فكرة ومن كل فرصة

وعلقت جود مشيرة إلى أن الشركة ليست شريكا في الجريمة بل ضحية أيضا لسرقة منتجها:

الشركة ليست لها علاقة بعملية السرقة لأن صاحب الشركة قال إن الرافعة تمت سرقتها من الشخص الذي اشتراها

وفي المقابل، كتبت راما معبرة عن إعجابها بجودة المنتج الألماني وقدرته على الأداء حتى في الظروف الاستثنائية:

بالفعل الصناعة الألمانية دائما ما تدهشك حتى في أصعب وأغرب المواقف، الرافعة دخلت التاريخ من الباب الخلفي لللوفر

بينما أبدت سالي تحفظها قائلة:

أعتقد أن انخراط الرافعة في عملية السرقة من الممكن أن يجلب الشكوك حول الشركة المصنعة ولا أظن أن الشركة سعيدة لهذا التورط

وبعيدا عن السخرية، شدد مالك شركة بوكر نهاية تصريحاته على أن السرقة تبقى جريمة مستهجنة تماما، معربا عن ارتياحه لعدم إصابة أحد بأذى خلال العملية، في محاولة لإظهار المسؤولية الاجتماعية للشركة.

أما عن آخر تطورات قضية سرقة اللوفر، فقد أعلنت المدعية العامة في باريس عن اعتقال مشتبه به في مطار شارل ديغول أثناء محاولته مغادرة البلاد، دون الكشف عن عدد باقي المعتقلين أو تفاصيل إضافية حول التحقيقات الجارية.