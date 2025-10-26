شاهد.. ترامب يرقص على السجادة الحمراء بمطار كوالالمبور

تجاوب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحركات راقصة مع فرقة فنية محلية كانت ضمن مستقبليه في مطار كوالالمبور لدى وصوله إلى ماليزيا في مستهل جولة آسيوية.

بعد أن استعرض حرس الشرف، وخلال مروره على السجادة الحمراء مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، خرج ترامب عن مساره ورقص أمام أفراد الفرقة لنحو 10 ثواني، على أنغام موسيقى محلية كانت تعزفها الفرقة التي ترتدي ملابس تقليدية.

وسيتواجد ترامب في آسيا لعدة أيام لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ولقاء عدد من قادتها.

ومن المقرر أن يلتقى ترامب الخميس المقبل بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية لمناقشة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.